Hacker'lar BMW ve Hyundai'yi Hedef Aldı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ikisi, hack kampanyasının kurbanı oldu. Bu defa BMW ve Hyundai'yi hedef alan saldırganlar, şirketlerin ticari sırlarını açığa çıkatmak için böylesi bir girişimde bulunmuşlar. Ancak OceanLotus isimli hack grubunun saldırısı olumlu sonuçlanmamış. En azından BMW'den gelen bilgiler bunu gösteriyor.
BMW'den gelen bilgilere göre şirketin Münih'teki veri merkezlerini hedef alan saldırı neticesinde herhangi bir bilgi dışarı sızmamış. Ancak şirket hack ekibin saldırısını engellemeden önce "ay" boyunca kontrollü olarak veri toplamaları için izin vermiş. Sonrasında da saldırının kaynağını tespit ederek açıkları kapatmışlar.
Hyundai tarafından ise herhangi bir ses yok. Şirket, şu ana kadar herhangi bir resmi açıklamada bulunmuş değil.
APT32 ve Kobalt Kitty olarak da bilinen OceanLotus isimli hacker grubunun daha önce Toyota ve Lexus için de benzer girişimlerde bulunduğu biliniyor. Vietnam kaynaklı olan bu siber saldırı grubunun ayrıca Mercedes-Benz, Volkswagen ve diğer otomobil şirketlerine de eş zamanlı olarak bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmediği ise şimdilik bilinmiyor.
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