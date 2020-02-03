Hacker'lara Fidye Ödemeye Yasak Getiriyorlar!

Ransomware (fidye amaçlı zararlılar) kurbanlarının saldırganlarına hiçbir zaman ödeme yapmamaları öneriliyor olsa da, pek çok işletme ve hatta hükümet halen ödeme yapmaya devam ediyor. Bu yüzden New York'tan iki eyalet senatörü, yerel belediye ve hükümetlerin fidye taleplerini ödemek için vergi gelirini kullanmalarını yasaklayan yeni kanunlar önerdi.
Cumhuriyetçi Senatör Phil Boyle ilk kanunu (S7246) 14 Ocak tarihinde önerdi ve iki gün sonra da Demokrat Senatör David Carlucci ikinci kanunu (S7289) sundu. Şu anda iki kanun da komitede görüşülüyor ve hangisinin senatoda oylamaya sunulacağı henüz belli değil.
İki kanun önerisi de benzer yazılar içerirken, ikisi arasındaki tek fark S7246'nın bir eyalet ödeneği oluşturarak yerel belediyelerin siber güvenliklerini arttırılmasının önermesi olarak gözüküyor.
New York Senatörlerinin sundukları kanunlar, eyalet otoriteleri tarafından önerilen, yerel belediye ve hükümetlerin bir fidye yazılımı saldırısı sonrasında fidyeyi ödemelerini özellikle yasaklayan ilk kanun olarak öne çıkıyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD Belediye Başkanları Konferansı oy birliği ile bir fidye yazılımı saldırısının ardından fidye ödememe kararı almışlardı ancak bu karar, ihlal edilmesi durumunda hiçbir sonucu olmayan, gayri-resmi bir bildiriden başka bir şey değildi.
Eğer iki senatörden birinin önerisi kabul edilirse, ABD'de hızla büyüyen fidye yazılımı salgını ile mücadele etmek için ilk resmi adım atılmış olacak. Ayrıca bu kanun, diğer işletmelerin ve kurumların da siber suçluların taleplerine boyun eğmeme konusunda benzer adımlar atmalarına öncü olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın