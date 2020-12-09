Hacker, Kendi Ürettiği Ev Yapımı Cihazla iPhone'ları Böyle Ele Geçirdi

Bir hacker, kendi imal ettiği ev yapımı ucuz bir cihazla aynı anda bir çok iPhone'un kontrolünü kolayca ele almayı başardı; bunu da yayınladığı video ile kanıtladı.