Hacker, Kendi Ürettiği Ev Yapımı Cihazla iPhone'ları Böyle Ele Geçirdi

Bir hacker, kendi imal ettiği ev yapımı ucuz bir cihazla aynı anda bir çok iPhone'un kontrolünü kolayca ele almayı başardı; bunu da yayınladığı video ile kanıtladı.

iPhone'ları işte böyle hack'ledi

COVID-19 salgını sırasında evlere kapanmak uzun ve zorlu bir süreç, ancak bu sırada şaşırtıcı icatların yapıldığı da görüldü. En son haber, iPhone cephesinden. Google tarafından desteklenen hack ekibi Project Zero'nun bir üyesi, iPhone'lara doğru tutulduğunda telefonun kontrolünü ele alan ev yapımı bir anten geliştirdi.

Google güvenlik araştırmacısı Ian Beer, iPhone iOS yazılımındaki bir açığı kullanan, yaklaşık 100 dolar harcayarak inşa ettiği cihazla iPhone'lara Wi-Fi aracılığıyla bağlanmayı ve telefonların kontrolünü uzaktan ele geçirmeyi başardı. Bu başarı siber güvenlik dünyasını takip edenler için çok da şaşırtıcı değil, zira Beer, dünyanın en iyi bilgisayar korsanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu açığı kullanmak için cihazın hedef telefonun yakınında olması yeterli. Telefonun temel bileşenlerinin hafızasında uzaktan komutlar yürütmek için bellekteki tek bir güvenlik açığını kullanıyor. Aşağıdaki videoda Beer, neredeyse birkaç iOS cihazını uzaktan yeniden başlatmak için bu açıktan nasıl yararlandığını gösteriyor.

AWDL Broadcast Denial Of ServiceAWDL Broadcast Denial Of Service

iPhone kullanıyor ve verileriniz ve telefonunuzun güvenliğinden korkuyorsanız, hemen panik yapmayın. Bu açık, iPhone'lar en azından iOS 13'e güncellenirse artık çalışmıyor. Akıllı telefonunuzu, hangi marka olursa olsun, her zaman tam olarak korumak için düzenli yazılım güncellemeleri yapmayı unutmayın...

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