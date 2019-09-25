Hacker'lar, World of Worldcraft Classic'i de Vurdu!
World of Warcraft Classic sunucularının 2 hafta önce yaşadığı büyük sorunun altından, DDoS saldırıları çıktı!
- Levent Öztürk
World of Warcraft Classic, uzunca bir zamandır DDoS saldırılarına maruz kalıyor; bazı oyuncular, bazı sunuculara bağlanmakta zaman zaman zorluk yaşıyor.
2 hafta önce yaşanan bağlantı sorunlarının da, büyük bir DDoS saldırısı sonrasında yaşandığı açıklandı. Açıklamaya göre, UKDrillas adlı bir grup saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Twitter hesapları aracılığı ile yaptıkları bildirimde WoW Classic sunucularını sırayla DDoS ateşine maruz bırakacaklarını söylemişlerdi (grubun Twitter hesabı daha sonra donduruldu).
Salsırı sırasında, oyuncuların Twitter üzerinde yaptıkları konuşmalara göre saldırının etkisi oldukça yaygındı. Grup, sadece Classic sunucularına saldırmakla kalmadı; normal WoW sunucularına da saldırmaya başladı.
Blizzard müşteri hizmetleri Twitter hesabı daha sonra gönderdiği bir tweet ile Rattlegore hariç bütün sunucuların geri dönmüş olduğunu, bu sunucunun incelenmesinin sürdüğünü ve bazı oyuncuların sabaha kadar bağlantı sorunları yaşayabileceklerini bildirmişti. Bu duyurunun yaklaşık bir saat sonrasında ise firma bir başka tweet ile Rattlegore probleminin de çözüldüğünü söyledi.
Oyuncuların bir kısmı için oyun stabil bir şekilde çalışırken, bir başka grup ise giriş yapmakta sıkıntı yaşadıklarını veya giriş yapabilseler de asıl oyuna giremediklerini bildirdiler. İki hafta önce yaşanan bu sorunlar, şu an için tamamen ortadan kaldırılmış gibi görünüyor.
Bu kadar büyük boyutlu olmasa da, WoW Classic sunucuları benzer saldırıları sürekli olarak yaşıyor. Blizzard ise, bu saldırıları alt etmek için sürekli olarak çalıştığını söylüyor.
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