Hacker'dan Zuckerberg'in Hesabını Silme Tehdidi
Hacker Chang Chi-yuan, Zuckerberg'in hesabını Pazar günü sileceğini iddia ederek Facebook'a meydan okudu!
Olaylı bir süreç içinde olan Facebook'a, Chang Chi-yuan adlı Tayvanlı bir hacker meydan okuyor. Şirketin kurucularının hesabını bu Pazar günü sileceğini iddia eden hacker, Facebook'un güvenliğinin zayıf olduğunu iddia ediyor. Chang ayrıca Apple ve Tesla'ya başarılı bir şekilde saldırdığını da iddialarına ekliyor. Bu "saldırıların" hiçbiri bağımsız olarak desteklenmemiş olsa da, kendi kendini beyaz şapka hacker ilan eden Chi-yuan'a, kısa bir süre önce yerel bir otobüs işletmesinin sistemlerini hacklediği iddiası ile dava açıldı ve 2016'da Line'ın bug ödülü'nde katkıda bulunanlar listesinde yer alıyor.
Hackerımız ironik şekilde, Facebook'taki 26.000 takipçisine yaptığı bir açıklamada, planladığı hacki Facebook Live'da dünyaya göstereceğini duyurdu.
Bir güvenlik araştırmacısı olan Khalil Shareath tarafından Facebook CEO'sunun hesabından gönderi paylaşılarak 2013 yılında benzer bir hack yapılmıştı. İlginçtir ki Facebook'un araştırmacılara bu tür bugları keşfetmeleri için ödediği bir "bug ödül programı" olmasına rağmen, şirket Shareath'a hiçbir ödeme yapmadı. Bunun yerine gönüllüler arasında para toplandı ve araştırmacıya hak ettiği tutar ödendi.
Chang da korsanlık kariyerini para kazanmanın bir yolu olarak kullanmayı umuyor gibi gözükse de Shareath'a benzer bir kaderle karşı karşıya kalabilir. Facebook'un kendisini durdurmanın bir yolu bulup bulamayacağını görmek istiyorsanız, Pazar günü saat 18.00'de Facebook üzerinden canlı yayın yapacak hackerı izleyebilirsiniz.
Yavuz Alp Şimşek
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