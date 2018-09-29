Hacker'dan Zuckerberg'in Hesabını Silme Tehdidi

Hacker Chang Chi-yuan, Zuckerberg'in hesabını Pazar günü sileceğini iddia ederek Facebook'a meydan okudu!

Hacker'dan Zuckerberg'in Hesabını Silme Tehdidi

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