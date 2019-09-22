Hacker'ların Hedefinde iPhone'lar ve Mac'ler Var!
Görünüşe göre "Apple'ın iPhone ve Mac'leri hacker'lardan etkilenmiyor" fikri artık pek de gerçekçi değil!
- Levent Öztürk
Araştırmaların gösterdiğine göre Apple'ın iPhone'ları, her zamankinden daha fazla siber saldırı ile karşılaşıyor. Kaspersky'nin raporunda, iOS cihazları ve Mac bilgisayarlar, kullanıcılardan kişisel bilgileri çalmaya çalışan hacker'lar için giderek daha yaygın hedefler haline geliyor. Firmanın bulgularına göre Apple ürünlerini hedef alan phishing saldırılarının sayısı, iOS ve Mac cihazlar söz konusu olduğunda yaklaşık 1.6 milyona dayandı ve bu yıl en yüksek seviyeye ulaştı.
Phishing saldırıları, siber suçluların bir başka kişi veya kuruluşu taklit ederek kurbanları kişisel bilgilerini vermeleri için kandırmaya çalıştıkları saldırı türü olarak tanımlanabilir.
Kaspersky, 2019 yılının ilk yarısında Mac ve iOS cihazlarını hedefleyen phishing saldırısı sayısında, bir önceki yılın tamamına göre %9'luk bir artış belirlendiğinin altını çiziyor.
Kullanıcıları hedef alan en yaygın dolandırıcılık yöntemi ise, bir Apple teknik destek biriminden gelmiş gibi görünen, iCloud hizmet arayüzüne benzeyen sahte bir sayfa olmuş. Bu sayfa genellikle kullanıcıların Apple ID giriş bilgilerini girmelerini istiyor ve eğer kullanıcılar bağlantıya tıklamazlarsa, hesaplarını dondurma tehdidini içeriyor.
Kaspersky güvenlik araştırmacısı Tatyana Sidorina, bu dolandırıcılık yöntemlerinin yeni bir şey olmadığını hatırlatırken, artık Apple kullanıcıları için de, Windows veya Android kullanıcılarının yaşadığı risklerin söz konusu olduğunu söylüyor. Bunun en büyük sebeplerinden birinin de Mac ve diğer Apple cihazlarının, genel olarak çok daha güvenli olduklarının düşünülmesi ve kullanıcıların sahte internet siteleri ile karşılaştıklarında bu daha dikkatsiz olabilmeleri.
Kaspersky, güvenli kalmak isteyen Apple kullanıcıları için cihazlarının en son yazılım ile güncellenmiş olduğundan emin olmalarını ve bu yazılımı sadece resmi kaynaklar ve Mac App Store üzerinden indirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca resmi kaynaklardan gelir gibi gözüken e-postaların dikkatli incelenmesi şart. Sahte e-postaların genellikle harf değişimi veya benzer karakter kullanımı gibi ufak farklar içerdikleribilinen bir gerçek.
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