Hacker'lar Switch'i Linux tablete çevirdiler...
Hacker'lar Nintendo Switch'i tam bir Linux sürümü çalıştıran bir tablete dönüştürdüler!
- Levent Öztürk
Bir oyun konsolunu hacklemek için iki büyük sebep olabilir. Bunların ilki, tahmin edilebileceği gibi, oyunların kırılmış kopyalarını oynayabilmek. Modern konsolların hacklenmesinin bu kadar zor olmasının sebebi de ipin ucunda bulunan milyonlarca dolar oluyor.
Ancak bazı kişiler sadece sahip oldukları donanımlarda istedikleri yazılımı kullanmak istiyorlar. Bu kişiler için de Switch üzerinde Linux çalıştırmak, oldukça büyük bir başarı.
Birkaç hafta önce Twitter üzerinde failOverflow hack topluluğu tarafından yayımlanan bir fotoğrafta, bir Nintendo Switch'in Linux ile çalıştığı durağan bir fotoğraf gözüküyordu. Bu ekip, Switch'in Nvidia Tegra donanımının açıklarını gösteren hacker ekiplerinin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.
Şimdi ise fail0verflow, hacklenen bir Switch üzerinde çalışan tam bir Linux distro'sunun videosunu yayımlamış durumda. Bu videoda tam dokunmatik ekran kontrolü, tamamen çalışan bir internet tarayıcısı ve hatta GPU ile güçlenen bir demo uygulama bulunuyor.
fail0verflow'un Twitter üzerinde söylediğine göre kullandıkları bug, Switch'in güvenliğinin tamamen çevresinden dolanıyor ve şu andaki donanım kullanıldığı sürece yayımlanacak bir güncelleme ile çözülemez. Bunun yanı sıra bir mod çipine de ihtiyaç duymuyor. Ancak şimdilik bu hack'i evde gerçekleştirmek için yapmanız gerekenler açıklanmış değil.
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