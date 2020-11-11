Hafif, kompakt ve yeterince de güçlü! İşte ASUS Zenbook UX425EA İncelemesi!

Asus'un Zenbook ailesi hafif ve kompakt yapısı ile hemen kendini belli ediyor. Bu serinin elimizdeki en yeni üyesi olan Zenbook 14 UX425EA da ilk bakışta benzer bir yapıya sahip. Ancak detaya inince yeni Zenbook'un 14 mm'lik kalınlığı ile bir önceki nesilden 3 mm daha ince olduğunu görüyoruz. Hafif, elmas kesimli alüminyum alaşımdan yapılmış gövde ve kapağı ile yine çok zarif görünüyor. Ancak yeni Zenbook'un asıl en dikkat çeken özelliği bu narin yapının altında yatıyor. Ailenin yeni üyesi ülkemizde satışta olan ilk 11. nesil Intel işlemciye sahip cihazlardan biri. Şimdi gelin kalbindeki dört çekirdekli Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake işlemcisiyle bu minik canavarın detaylarına hep birlikte bakalım.
İnce, hafif, zarif ve oldukça da güçlü
Albenisi yüksek bir cihaz olduğu için ilk bakışta göz çarpan özellikleri ile başlamak sanırız en doğrusu olacak. Genellikle taşınabilirliği, üst düzey performansa tercih edenlere uygun bir cihaz olan UX425EA, sadece 1.13kg ağırlığında ve 13.72mm kalınlığında olan 14 inç ekran boyutuna sahip bir cihaz. Kapağı açtığımızda ekranın iki yanındaki sadece 2.5mm kalınlığındaki ekran çerçeveleri özellikle dikkat çekiyor. Alt ve üst çerçeveler yanlara göre nispeten kalın olsa da bize son dönem akıllı telefonlarında görmeye alıştığımız tam %90'lık bir ekran çerçeve oranı sunuyor. İnce çerçevelerin kompakt yapıya etkisi büyük.
İnce ve kompakt yapısı ile narin bir cihaz gibi görünse de Zenbook UX425EA, MIL-STD-810G test standartlarını desteklemesi ile de dikkat çekiyor. Düşme, ısı, titreşim ve yükseklik testlerini içeren bu askeri standartlara uygun olan cihazın gövdesi elde tutarken de sağlam hissiyatını pekiştiriyor. 11. nesil işlemcinin bir avantajı olarak cihazda iki Thunderbolt 4 USB-C portu, bir USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir HDMI 2.0a ve bir de microSD kart okuyucu yer alıyor. Elbette incelik için network portundan feragat edilmiş. Kutunun içinden bunun için bir adaptör çıktığı için bu bir sorun değil elbette. Ama kutunun içinden çıkan ikinci adaptör ile asıl eksiklikle yüzleşiyoruz. Evet bu cihazda bir kulaklık girişi yok. Eğer henüz kablosuz hoparlörlere geçmediyseniz bu, kulaklık kullanmak için bir portu daha kaybedeceksiniz anlamına geliyor. UX425EA'nın üzerindeki HD web kamerası ise IR desteği ile Windows Hello desteği sunuyor ve yüzünüzü kullanarak bilgisayar kilidini açabiliyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Web kamerasının kalitesi ise video konferanslar için yeterli.
Numerik tuşlar + Touchpad = Numberpad
Klavye konusuna gelince ise Asus, bu 14" lik dizüstünde kompakt yapının bir dezavantaja dönüşmemesi için nümerik tuşları touchpad ile birleştiren Numberpad ismindeki inovatif çözümünün yeni bir versiyonunu da sunuyor. Bu şekilde rahat kullanılabilen geniş bir klavyeden feragat etmiş olmuyorsunuz. Nümerik tuşları aktif hale getirebilmek için touchpad'in sağ üstündeki küçük simgeye tıklamak yeterli oluyor ve LED rakamlar pad üzerinde beliriyor. Hatta nümerik tuşlar aktifken touchpad'i de kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Kullanım sırasında iki fonksiyon arasında bir karışıklık olmaması gerçekten ilginç. Çok zekici tasarlandığını söylemek gerek. Fiziksel nümerik tuş takımının touchpad üzerine alınması ile rahatlayan alanı Asus; Home, PgUp, PgDn ve End tuşlarına ek olarak web kamerasını ve touchpad'i açıp kapatabileceğiniz, tüm sistemi kilitleyebileceğiniz ya da ekran görüntüsü alabileceğiniz dikine yerleştirilmiş özel tuşlar için değerlendirmiş. Dışa dönük ErgoLift menteşeler sayesinde ekran açıldığında klavyeye hafif bir eğim verilmesi de ergonomiyi artırmış.
13 saatten fazla pil performansı
Gelelim Zenbook UX425EA'nın iç yapısına. İlk olarak bu tür, seyahatlere uygun dizüstüler için ikinci önemli nokta olan pil performansına bir göz atalım. Genelde 14" dizüstülerde görmeye alışık olmadığımız büyüklükte 67Wh'lik bir pile sahip olan cihaz, yanında gelen 65W şarj cihazı ile USB-C üzerinden 2 saate yakın bir sürede tam şarj olabiliyor. Fazla zamanınız yoksa da hızlı şarj 1 saatten kısa bir sürede size %60 gibi bir şarj seviyesi vaad edebiliyor. Better Battery pil ve Silent fan modu kullanımı ile rahatlıkla 13 saatten fazla sürelere ulaşabiliyor. Pil kapasitesinin yüksekliğine ek olarak çoğu diğer dizüstülere kıyasla % 50 daha az güç tüketen sadece 1W'lık ekran panellerinin de bunda etkisi büyük.
Teknik Özellikler ve performans
Zenbook UX425EA'nın kalbindeki 1165G7'ye ek olarak Intel X? dahili grafikler, 16GB hafıza, 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, 67Wh pil ve 300nits parlaklığa sahip 16:9 1920 x 1080 LCD ekrana da sahip. Yaptığımız testlerde tüm günü çok stabil bir şekilde tamamlarken en çok dikkat ettiğimiz ısı konusunda da bizi üzmedi. Özellikle klavye, touchpad ve bileklerin bulunduğu noktaların soğuk kalması çok büyük bir avantaj. Yaptığımız video incelemelere ait 5,30 dk'lık 4K bir videoyu 12 dakikadan daha kısa bir süre render etmeyi başaran UX425EA bu şekilde seyahat vlogları hazırlayanlar için de iyi bir yol arkadaşı olabilir. Oyun konusunda ise Iris Plus'a sahip sistemlere göre belirgin bir performans artışı gösteriyor. Bir önceki nesil 1065G7'den 2 kat daha iyi performans göstermesine ek olarak Intel'i en çok zorlayan AMD Ryzen 4800U'yu da geçmeyi başardığını ekleyelim. Yaptığımız testlerde NFS: Most Wanted, Bioshock Infinite, Middle Earth: Shadow of Mordor gibi oyunlarda DX11 ile en düşük ayarlarda rahatlıkla 60fps'in üstünde değerler alabildik. Zenbook UX425EA, Far Cry 5 ve Rise of the Tomb Raider gibi oyunlarda ise 30fps'nin hemen biraz altında kaldı. Elbette taşınabilirliğin performansa göre daha ön planda olduğu bir dizüstü için bu değerler oldukça iyi.
Teknik Özellikler ve Sonuç
İşletim Sistemi: Windows 10 Home
Ekran: 14" LED (1920x1080)
İşlemci: 11. Nesil Intel i7-1165G7
Ram: 16GB LPDDR4X
Depolama: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Ekran Kartı: Intel Iris X Dahili Grafik
Bağlantılar: 1x HDMI 2.0a, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x Thunderbolt 4, Micro SD kart okuyucu
Boyutlar: 31.90 x 20.80 x 1.39 cm
Ağırlık: 1.17 Kg
1. nesil Intel işlemci ile Asus Zenbook UX425EA şimdiye kadar bir dahili grafik çipinde gördüğümüz en iyi oyun performansını sunduğunu söyleyebiliriz. Elbette bunun bir oyun bilgisayarı olmadığının da altını çizelim. İlk 11. nesil Intel işlemciye sahip olması, kenardan kenara klavye, inovatif numberpad tasarımı, %90 ekran çerçeve oranı, 14mm kalınlığı ile hafif ve kompakt yapısı, 12 saati geçen pil ömrü ile dikkat çeken cihazın incelediğimiz Pine Grey renginden başka Lilac Mist rengi de bulunuyor. Bizce en büyük eksiği bir kulaklık girişinin olmaması. Yanında gelen USB type-c adaptör ile bu da sorun olmayabilir. 13400 TL'lik fiyatı ise kendi segmentine göre oldukça iyi.
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