Hafif, kompakt ve yeterince de güçlü! İşte ASUS Zenbook UX425EA İncelemesi!

Asus'un Zenbook ailesinin en yeni üyelerinden biri UX425EA modelini inceledik. Bu model zarif, hafif ve ince yapısının altında Intel'in ilk 11. Nesil işlemcisini barındırması ile de dikkat çekiyor.

11 Kasım 2020 19:30

Mahmut Karslıoğlu