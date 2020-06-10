Hafta sonu (13-14 Haziran) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler bu haberde

Koronavirüs salgını nedeni ile bir süredir 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Aynı zamanda hafta sonları da havaların güzel olması nedeni ile bir süredir yasaklar devam ediyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında ise yeni açıklamalarda bulundu. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara her gün sokak izni geliyor, 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar ise kaldırılıyor. Gözler hafta sonu sokağa çıkma yasağına çevrildi. Peki bu hafta sonu (13-14 Haziran) sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HAFTA SONU (13-14 HAZİRAN) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
1 Haziran itibari ile normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İPTAL EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. 2,5 ay aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." demiş ve yasağı kaldırdığını açıklamıştı.
YENİ NORMALLEŞME PLANI NEDİR?
- 65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.
- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.
- Nikah salonları 15 Haziran'da açılacak.
- Sinema, tiyatro ve düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.
- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.
- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.
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