Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Kimleri kapsamıyor? Ayrıntılar

Hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde YKS olacağı için belirli saatlerde 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının istisnalarına İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgede yer verildi. Peki sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Hangi iş yerleri açık olacak?