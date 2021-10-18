Hala Satın Alınır mı?: Xiaomi Redmi GO İncelemesi

Xiaomi'nin 2019 yılında piyasaya çıkardığı Redmi Go modeli, hala ülkemizde satışta. Peki, Xiaomi Redmi Go hala satın alınır mı?
Xiaomi Redmi Go, şu an 1725 TL fiyatla bulunabiliyor. Bu anlamda uygun fiyatlı bir bütçe telefonu olduğunu söylemek zor değil, fakat çevresinde elbette artık daha yenilikçi modeller de var. Peki, Redmi Go'nun özellikleri neler?
Redmi Go, 5 inç büyüklüğünde IPS LCD panelden oluşan bir ekranın sahibi. Ekran çözünürlüğü 720x1280 piksel olurken, ekran piksel yoğunluğu da 296 seviyesinde. Ekran konusunda sınıfı için gayet yeterli bir görüntü üreten telefonun işlemci de yine segmentine uygun yapıda seçilmiş.
Qualcom Snapdragon 425'nin kullanıldığı telefonda RAM kapasitesi 1 GB olurken, depolama seçenekleri arasında 8 GB ve 16 GB yer alıyor. Ancak telefonda microSD kart desteğinin bulunması, hafızayı genişletebileceğiniz anlamına geliyor.
Xiaomi Redmi Go, performans açısından temel işlemleri yerine getirecek bir telefon. Yani onu çok fazla uygulamalarla boğarsanız, elbette performans konusunda size sıkıntı yaşatacaktır. Bunun arkasında da elbette 1 GB RAM kullanılması yatıyor. Fakat 1 GB RAM, telefonun Android Go işletim sistemini temel almasından kaynaklanıyor.
Android Go Edition, RAM dostu bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkmıştı. Temel fonksiyonlarda ve uygulamaların lite sürümlerini kullanarak ılımlı bir performans sağlamayı amaçlayan bir girişim olurken, Redmi Go versiyonunda Android 8.1 sürümünün yer alması biraz can sıkıcı. Tabii ki, bu telefonun 2019 yılında çıktığını düşünürsek, bunu normal karşılayabiliriz.
Telefonda 3000 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor. Bu batarya, iyi bir pil kullanımı vadediyor. Zira düşük güç tüketen işlemci ve ekran ile beraber uzun kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Peki, Redmi Go'nun kameraları nasıl? Telefonda önde 1 arkada 1 kamera var. Ön kamera 5 MP olurken, arka kamera da 8 MP seviyesinde. Elbette artık bu kategoride çok daha fazlasını görmeye başladık. O anlamda Redmi Go'nun bu alanda pek çekiciliğinin kaldığını söylemesi zor.
Sonuç
Xiaomi Redmi Go, zamanı için iyi bir giriş seviyesi telefonlardan biri olsa da, şu an artık demode olmuş bir model. Zira giriş seviyesi telefonlar arasında artık çok daha iyi seçenekler olduğunu görüyoruz. Bu söylediklerimizi belki fiyatı daha düşük olsa sarf etmeyebilirdik. Ancak fiyat etiketi 1725 TL olunca, hak etmiyor da değil. Yani sözün özü, bu fiyata artık Redmi Go satın alınmaz.
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