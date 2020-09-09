Hala Satın Alınır mı? Huawei Mate 10 Lite İncelemesi!

Huawei'nin akıllı telefon dünyasındaki gelişimi fazlasıyla ilgi çekici. Türkiye pazarına girdikten sonra da önemli ölçüde başarı sağlayan şirket, global çapta Samsung ve Apple ile büyük rekabet halinde.
Bugüne kadar Huawei'nin pek çok akıllı telefonunu inceledik. P serisi ve Mate serisinin gelişimine hep beraber şahit olduk. Elbette her modeli inceleme şansımız olmuyor. Mate serisinden bir model var ki, bugüne kısmetmiş. 2017 yılında piyasaya çıkmış olsa da, halen Türkiye pazarında bulunabilen Huawei Mate 10 Lite'a yakından bakacağız.
Huawei Mate 10 Lite Tasarımı Nasıl?
Huawei Mate 10 Lite, tasarımıyla dönemi için oldukça ilgi çekici bir model oluyor. Premium tasarıma sahip olan telefonda pürüzsüz bir metalik gövde yer alıyor. FullView ekran tasarımının benimsendiği telefonda, ön ve arka kameralar da çifter çifter karşımıza çıkıyor.
Tasarımıyla güzel görünmesinin yanı sıra oldukça da hafif bir telefon olan Huawei Mate 10 Lite, sadece 164 gram ağırlığında. Kenarları yuvarlatılmış olan telefonun elde iyi bir dengede durduğunu söyleyebiliriz.
Huawei Mate 10 Lite'ın ekranı 5.9 inç boyutunda olurken, 18:9 ekran en – boy oranı sunan bu ekran IPS LCD panele sahip. Full HD+ çözünürlük değeri ile bugün piyasaya çıkan modellerle rekabet halinde olan telefonda, parmak izi sensör ise arka bölümde yer alıyor.
Huawei Mate 10 Lite Özellikleri Neler?
Huawei Mate 10 Lite, 8 çekirdekli Kirin 659 işlemciden güç sağlıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunduran telefon, 128 GB'a kadar microSD kart yoluyla arttırılabilir hafızayı destekliyor.
Huawei Mate 10 Lite, tabii ki çıktığı döneme göre Android 7 işletim sistemini bulunduruyor. Ancak telefona önce Android 8'e sonra da Android 9'a güncelleyebiliyorsunuz.
802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, aptX ve FM radyo desteğinin bulunduğu telefonda batarya ise 3340 mAh seviyesinde. Bu batarya kapasitesi ile normal bir kullanımda günü çıkartabilirken, ikinci gün için telefonu şarj etmeniz gerekecek. Huawei Mate 10 Lite'da hızlı şarj desteği ise bulunmuyor.
Huawei Mate 10 Lite Kameraları Nasıl?
Huawei Mate 10 Lite, toplamda 4 kameralı bir akıllı telefon oluyor. Arkada çift, önde çift kamera bulunduran Huawei Mate 10 Lite, ana kamerasıyla 16 MP'lik görüntüler yakalayabiliyor. f/2.2 diyaframa ve faz algılamalı otofokusa sahip olan bu kameraya ise 2 MP'lik derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonda bu sayede portre modu yer alıyor ve alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Özellikle gündüz iyi ışık altında yapacağınız çekimlerde oldukça başarılı fotoğraflar çekebilen Huawei Mate 10 Lite'ın kameraları, profesyonel mode seçeneği sunduğu gibi HDR, hızlandırılmış ve ağır çekim yeteneklerini de içeriyor. Full HD video kaydı yapabilen arka kameranın düşük ışık performansı ise harika değil.
Telefonun ön kamerası ise 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Böylece selfie çekimlerinizde de etkili bokeh efekti sağlayabilen telefonda, yüz tanımayı da aktifleştirebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak Huawei Mate 10 Lite hala güzel telefonlardan biri. Ancak elbette eski işletim sistemiyle gelmesi ve artık yeni ve daha rekabetçi modellerinin bulunması onu olumsuz etkiliyor. Fiyatı ise hala yüksek bir model oluyor Huawei Mate 10 Lite. Şu an bu telefonu piyasada 2600 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu fiyatla da ibreyi daha güncel rakiplerine çevirdiği muhakkak.
CHIP Online Notu: %78
+ Malzeme kalitesi
+ Gün ışığında iyi kamera performansı
+ Geniş depolama alanı
+ Ekran
- Düşük ışıkta fotoğraf ve video performansı
- Yavaş şarj oluyor
- Yüksek fiyat
Huawei Mate 10 Lite Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 8
- İşlemci: Kirin 659
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.36 GHz & 1.7 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 5.9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2160 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Mali-T830 MP2
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 13 MP & 2 MP
- Arka Kamera: 16 MP & 2 MP
- Batarya: 3340 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11n
- Bluetooth: 4.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 75 x 156 x 7.5 mm
- Ağırlık: 164 gr.
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