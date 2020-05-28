Halen Koronavirüs'ü Grip Virüsü ile Karşılaştıranlar... Bu Haber Sizin İçin

Koronavirüs'ten kaynaklanan Covid-19 hastalığı, çoğu zaman griple karşılaştırılıyor. Hatta halen, onun için "sıradan gripten farkı yok" diyenler bile var. Peki ama gribe göre ne kadar ölümcül? Çok daha ölümcül olduğu, bir kez daha kanıtlandı.