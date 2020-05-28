Halen Koronavirüs'ü Grip Virüsü ile Karşılaştıranlar... Bu Haber Sizin İçin

Koronavirüs'ten kaynaklanan Covid-19 hastalığı, çoğu zaman griple karşılaştırılıyor. Hatta halen, onun için "sıradan gripten farkı yok" diyenler bile var. Peki ama gribe göre ne kadar ölümcül? Çok daha ölümcül olduğu, bir kez daha kanıtlandı.

Koronavirüs ne kadar ölümcül?

Eğer halen Covid-19'un bildiğimiz grip ile çok farklı olmadığını düşünen varsa, artık bunun doğru olmadığı daha da resmileşti. Washington Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, ABD'de Covid-19'a sebep olan yeni Koronavirüs SARS-CoV-2'den etkilenen kişilerin ölüm oranını inceledi.

Bu çalışmaya göre Covid-19 semptomlarını gösteren kişilerin ölüm oranı yaklaşık %1,3. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, grip için bu oran sadece %0,1.

Araştırmacıların topladıkları veriler 33 eyalette 116 ilçeyi içeriyordu ve ABD genelinde ölüm oranı %1,3 olarak tahmin edilirken, eyaletlere göre bu oran %0,5 ve %3,6 arasında değişiyordu. Tabii ki Covid-19 enfeksiyonu olan kişilerin bir kısmının semptom göstermediği ya da çok az gösterdiğini unutmamak gerek ancak bu istatistik verisi de küçümsenebilir değil.

Araştırmacılar, ihtiyatlı tahminlere göre ABD nüfusunun %20'sinin bu yılın sonuna kadar enfeksiyonu geçireceğini söylüyor. Bu da ölüm sayısının yaklaşık olarak 350.000 ve 1,2 milyon arasında olacağı anlamına geliyor. Tabii ki araştırmacıların altını çizdikleri bir diğer konu, bu tahminlerin sürmekte olan krize karşı kamu sağlığı tepkilerine bağlı olarak değişeceği. Araştırmacılar, sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu yerlere hastalığın yayılmasının veya sağlık hizmetlerinin aşırı zorlanmasının ölüm oranını arttırabileceğinin unutulmaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca doğru kamu sağlığı önlemleri ile de bu oranın azalabileceğini bir kez daha söylüyorlar.

Covid-19'un "sadece başka bir grip" olmadığını belirten tek araştırma bu da değil. Geçtiğimiz günlerde bir başka makale, grip sezonunda gribin en ölümcül haftasıyla karşılaştırıldığında bile Covid-19'un 20 kat daha fazla ölüme sebep olduğunu belirtmekteydi.

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