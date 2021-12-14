Halo Infinite'te Bir Gariplik Daha: Oyunun İçinde Sandviç Çıktı!

Halo Infinite'te insanların karşısında çıkan gariplikler bitmiyor... Şimdi de "tapılıyor" gibi gözüken bir sandviç bulundu!

  • Levent Öztürk
Halo Infinite'te şimdi de sandviç bulundu...

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Halo Infinite'te Bir Gariplik Daha: Oyunun İçinde Sandviç Çıktı!

 

 