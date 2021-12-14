Halo Infinite'te Bir Gariplik Daha: Oyunun İçinde Sandviç Çıktı!

Halo Infinite, sırlarla dolu bir açık dünya ortamında geçen kapsamlı bir oyun sunuyor. 8 Aralık 2021'de piyasaya sürülen oyunda şimdiye kadar bir dizi gizli referanslar (easter eggs) keşfedildi, ancak hiçbiri bir mağarada rastgele "oturan" dev sandviç kadar tuhaf olmayabilir.
Bir Forerunner yapısındaki atari makinesi gibi başka dikkat çekici detaylar olsa da, sandviçin kesinlikle eğlenceli bir örnek olduğu söylenebilir.
YouTube içerik üreticileri xGarbett ve Greenskull, oyunun ikinci adasındaki bir mağarada bulunan sandviçin görüntülerini yayınladı. Oyun boyunca ilerlerken sonunda ikinci bölgeye zorunlu iniş yapacaksınız. Yine de, dev sandviçi bulmak için "normal" yolun dışına çıkmanız gerekiyor.
Marul, jambon, peynir, domates, soğan ve belki biraz hardal içeren devasa bir sandviçin yanı sıra, ona tapıyormuş gibi görünen canlılar da bulunuyor. Grunt adı verilen bu canlılar oyundaki en renkli düşmanların arasında yer alıyor ve davranışları en hafif tabirle gizemli.
Halo Infinite'de keşfedilmeyi bekleyen başka hangi sırlar olduğunu ise zaman gösterecek...
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