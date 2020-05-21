Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol! Konusu ne, ne zaman başlıyor?

Haluk Bilginer İngiliz yapımı Alex Rider dizisinde başrol oynayacak. Daha önce Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ve yaptığı konuşmada İngilizcesinin mükemmelliği ile gündem olan Haluk Bilginer, dizide kötü adam Dr. Hugo Greif'e hayat verecek.
ALEX Rider Dizisi Konusu Nedir?
Çekimleri İngiltere ve Romanya'da gerçekleşen dizi, genç bir ajanın hikayesini anlatıyor.
Amcasının söylendiği gibi bir trafik kazasında değil, İngiliz casusu olarak görev aldığı sırada öldürüldüğünü öğrenmesiyle Alex Rider'ın hayatı bambaşka bir hal alıyor. MI6'nın gizli bir biriminin başkanı olan Alan Blunt, Alex'in çocukluğundan beri casusluk için eğitildiğini düşünür ve bu yüzden Alex'ten iki milyarderin ölümünü araştırmasını talep eder. İsteksizce yeni bir kimlik kazanan Alex, iki milyarderin ölümü ile Point Blanc adlı bir yatılı okulun bağlantısını ortaya çıkarmak için harekete geçer.
ALEX RIDER'IN FRAGMANI
Alex Rider Hangi Kanalda ya da Platformda Yayınlanacak?
Haluk Bilginer'in rol aldığı Alex Rider dizisi Türkiye'de D-Smart'ta ekrana gelecek. İngiltere'de Amazon Prime'ın 4 Haziran'da yayınlayacağı diziyi D-Smart'ın ne zaman başlatacağı ise henüz bilinmiyor.
Sony Pictures Television ile Ekim ayında yeni bir içerik tanıtımına imza atan D-Smart'ın duyurduğu yeni yapımların arasında Alex Rider yer alıyor.
Alex Rider 1. Sezon Ne Zaman İzlenebilecek?
Dizinin D-Smart ekranlarında Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.
Alex Rider Kaç Bölüm?
Alex Rider dizisi 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor.
Alex Rider Oyuncuları
Otto Farrant (Alex Rider)
Ronke Adekoluejo (Jack Starbright)
Haluk Bilginer (Dr. Greif)
Nyasha Hatendi (Smithers)
Vicky McClure (Mrs. Jones)
Thomas Levin (Yassen Gregorovitch)
Ana Ularu (Eva Stellenbosh)
Marli Siu (Kyra)
James Graice (Mr. Langham)
Andrew Buchan (Ian Rider)
Stephen Dillane (Alan Blunt)
Aaron Cobham (Agent Stokes)
Ace Bhatti (John Crawley)
Steven Brand (Michael Roscoe)
Lucy Akhurst (Lady Caroline Friend)
Yazar: Guy Burt
Yapım: Sony Pictures Television / Eleven Hour Films
Haluk Bilginer Ödülü Hangi Rolü İçin Almıştı?
Haluk Bilginer PuhuTV'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün kazanmıştı.
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