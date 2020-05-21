Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol! Konusu ne, ne zaman başlıyor?

Haluk Bilginer İngiliz yapımı Alex Rider dizisinin başrol oyuncularından biri oldu. D-Smart ekranlarında yayınlanacak olan dizi hakkında merak edilen detayları bir araya getirdik.

Haluk Bilginer'li yabancı dizi Alex Rider konusu

Haluk Bilginer İngiliz yapımı Alex Rider dizisinde başrol oynayacak. Daha önce Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ve yaptığı konuşmada İngilizcesinin mükemmelliği ile gündem olan Haluk Bilginer, dizide kötü adam Dr. Hugo Greif'e hayat verecek.

ALEX Rider Dizisi Konusu Nedir?

Çekimleri İngiltere ve Romanya'da gerçekleşen dizi, genç bir ajanın hikayesini anlatıyor.

Amcasının söylendiği gibi bir trafik kazasında değil, İngiliz casusu olarak görev aldığı sırada öldürüldüğünü öğrenmesiyle Alex Rider'ın hayatı bambaşka bir hal alıyor. MI6'nın gizli bir biriminin başkanı olan Alan Blunt, Alex'in çocukluğundan beri casusluk için eğitildiğini düşünür ve bu yüzden Alex'ten iki milyarderin ölümünü araştırmasını talep eder. İsteksizce yeni bir kimlik kazanan Alex, iki milyarderin ölümü ile Point Blanc adlı bir yatılı okulun bağlantısını ortaya çıkarmak için harekete geçer.

ALEX RIDER'IN FRAGMANI

Alex Rider I Official TrailerAlex Rider I Official Trailer
Teen. Spy. Hero. Watch the official trailer for #AlexRiderTV. Coming soon. Based on the best-selling Alex Rider books by Anthony Horowitz. Visit Site: Follow Us On Social: When Alex Rider learns that his Uncle Ian was killed in the line of duty as a British spy – and not a car accident like he’s been told – everything changes for this otherwise normal teen. Alex is soon approached by Alan Blunt, head of a top-secret offshoot of MI6 known as The Department, who reveals that he’s been unknowingly trained since childhood for the dangerous world of espionage. Pressured to leave his old life behind, Alex goes undercover to investigate the connection between the deaths of two billionaires and a remote boarding school called Point Blanc. Upon arrival, he discovers that the students are subjects in the megalomaniacal school director’s plan led to gain control of their families’ business empires. Aided by his classmate Kyra, best friend Tom, and his au pair Jack, Alex exposes the plot’s global network and begins his career as MI6’s youngest covert asset. #AlexRider #AnthonyHorowitz #SpySeries #TVseries #OfficialTrailer #AlexRiderTrailer #TeenSeries

Alex Rider Hangi Kanalda ya da Platformda Yayınlanacak?

Haluk Bilginer'in rol aldığı Alex Rider dizisi Türkiye'de D-Smart'ta ekrana gelecek. İngiltere'de Amazon Prime'ın 4 Haziran'da yayınlayacağı diziyi D-Smart'ın ne zaman başlatacağı ise henüz bilinmiyor.

Sony Pictures Television ile Ekim ayında yeni bir içerik tanıtımına imza atan D-Smart'ın duyurduğu yeni yapımların arasında Alex Rider yer alıyor.

Alex Rider 1. Sezon Ne Zaman İzlenebilecek?

Dizinin D-Smart ekranlarında Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

Alex Rider Kaç Bölüm?

Alex Rider dizisi 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Alex Rider Oyuncuları

Otto Farrant (Alex Rider)

Ronke Adekoluejo (Jack Starbright)

Haluk Bilginer (Dr. Greif)

Nyasha Hatendi (Smithers)

Vicky McClure (Mrs. Jones)

Thomas Levin (Yassen Gregorovitch)

Ana Ularu (Eva Stellenbosh)

Marli Siu (Kyra)

James Graice (Mr. Langham)

Andrew Buchan (Ian Rider)

Stephen Dillane (Alan Blunt)

Aaron Cobham (Agent Stokes)

Ace Bhatti (John Crawley)

Steven Brand (Michael Roscoe)

Lucy Akhurst (Lady Caroline Friend)

Yazar: Guy Burt

Yapım: Sony Pictures Television / Eleven Hour Films

Haluk Bilginer Ödülü Hangi Rolü İçin Almıştı?

Haluk Bilginer PuhuTV'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün kazanmıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 21 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, cep telefonu ve kulaklık
20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy A70 cep telefonu fırsatı
Netflix'ten yeni bilim kurgu dizisi "Snowpiercer" geliyor! Konusu nedir?
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Riot Games'ten Küresel COVID-19 Bağış Etkinliği!
2K, Mafia Trilogy'i Duyurdu! İşte Yeni Oyunlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Zoom, Şimdilik Kısıtlı Bir Bölgede, Ücretsiz Üye Almayı Durdurdu
Koronavirüs, Mahkemeleri de Değiştirdi; "Sanal Jüri" Dönemi Başladı
Galaxy Note 20'ye Sürpriz Bir Rakip Geliyor

 

 