Hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte 42 il

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında oldukça önemli olan maske kullanımı 5 ilde daha zorunlu hale geldi. Toplam 42 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller

Toplam sayı 42 oldu... Maske takma zorunluluğu han

Koronavirüs özellikle hasta kişilerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşıyor. Virüs bulaşan yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Koronavirüse karşı maske kullanımı oldukça önemli.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 42 il:

'VİRÜSLE MASKESİZ MÜCADELE EDEMEYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada,  "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.

5 İLDE DAHA MASKE ZORUNLULUĞU GELDİ

Bakan Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?

Böylece 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

MASKE TAKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Peki, maske doğru şekilde nasıl kullanılır? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maske kullanımı için 5 öneride bulunuyor:

  • Maskeyi takmadan önce, elleri alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
  • Ağız ve burnunuzu maske ile tamamen örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk kalmadığından emin olun.
  • Maskeyi kullanırken elinizle dokunmaktan kaçının; eğer dokunursanız ellerinizi alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
  • Maskeyi nemlendiği zaman yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar kullanmayın.
  • Maskeyi çıkarmak için: arkadan öne doğru çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); çıkarttıktan sonra hemen kapalı bir çöp kutusuna atın; ellerinizi tekrar el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
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