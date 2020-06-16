Hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte 42 il

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında oldukça önemli olan maske kullanımı 5 ilde daha zorunlu hale geldi. Toplam 42 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller