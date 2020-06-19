Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmama cezası ne kadar?

Son olarak İstanbul, Ankara, Bursa'da da maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bugün maske takmayanlara uygulanacak ceza açıklandı. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller ve maske takmamanın cezası: