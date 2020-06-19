Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmama cezası ne kadar?

Koronavirüs özellikle hasta kişilerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşıyor. Virüs bulaşan yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Koronavirüse karşı maske kullanımı oldukça önemli. Ankara, İstanbul ve Bursa Valiliklerinden yapılan açıklamada her üç kentte de maske takmanın zorunlu kılındığı duyuruldu. Böylece sokağa çıkarken maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 48'e çıktı. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 48 il ve maske takmamanın cezası:
'ANKARA, İSTANBUL VE BURSA'DA MASKE ARTIK ZORUNLU'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce Bilim Kurulu'nun Ankara, İstanbul ve Bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi yönünde öneride bulunduğunu açıklamıştı. Ve üç kentte de maske zorunluluğu getirilmişti.
MASKE ZORUNLULUĞU İÇİN VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul, Ankara ve Bursa'da da açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğu açıklandı.
- Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda İlimiz genelinde tüm açık alanlarda 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine" karar verildiği duyuruldu.
- İstanbul Valiliği açıklamasında da "Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması" kararı alındığı belirtildi.
- Bursa Valiliği'nin sayfasından yapılan duyuruda da "17 Haziran 2020 tarihinde toplanan 'Bilim Kurulunun' tavsiye kararlarına istinaden koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir" denildi.
HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?
Böylece 48 ilde (Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antep, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Maraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Urfa, Uşak, Yalova, Zonguldak. ) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR? BELLİ OLDU
Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.
Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi.
Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.
MASKE TAKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Peki, maske doğru şekilde nasıl kullanılır? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maske kullanımı için 5 öneride bulunuyor:
- Maskeyi takmadan önce, elleri alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
- Ağız ve burnunuzu maske ile tamamen örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk kalmadığından emin olun.
- Maskeyi kullanırken elinizle dokunmaktan kaçının; eğer dokunursanız ellerinizi alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
- Maskeyi nemlendiği zaman yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar kullanmayın.
- Maskeyi çıkarmak için: arkadan öne doğru çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); çıkarttıktan sonra hemen kapalı bir çöp kutusuna atın; ellerinizi tekrar el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
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