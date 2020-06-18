Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmanın zorunlu olduğu 48 il

İstanbul, Ankara, Bursa'da da maske takma zorunluluğu getirildi... Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller ve maske takmamanın cezası