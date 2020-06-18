Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmanın zorunlu olduğu 48 il

Koronavirüs özellikle hasta kişilerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşıyor. Virüs bulaşan yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Koronavirüse karşı maske kullanımı oldukça önemli. Ankara, İstanbul ve Bursa Valiliklerinden yapılan açıklamada her üç kentte de maske takmanın zorunlu kılındığı duyuruldu. Böylece sokağa çıkarken maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 48'e çıktı. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 48 il ve maske takmamanın cezası:
'ANKARA, İSTANBUL VE BURSA'DA MASKE ARTIK ZORUNLU'
Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında Bilim Kurulu'nun Ankara, İstanbul ve Bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi yönünde öneride bulunduğunu açıklamıştı:
"Özellikle il kurullarımız, illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer. Bu anlamda maske kullanımı 45 ilde gerekli görüldüğü için zorunlu kılındı.
"Benzer şekilde ilave olabilecek illerimiz de olabilir. Bunlardan üç tanesi için Bilim Kurulu'nun önerisi oldu. Biri İstanbul, diğeri Ankara, diğeri Bursa."
MASKE ZORUNLULUĞU İÇİN VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul, Ankara ve Bursa'da da açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğu açıklandı.
- Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda İlimiz genelinde tüm açık alanlarda 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine" karar verildiği duyuruldu.
- İstanbul Valiliği açıklamasında da "Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması" kararı alındığı belirtildi.
- Bursa Valiliği'nin sayfasından yapılan duyuruda da "17 Haziran 2020 tarihinde toplanan 'Bilim Kurulunun' tavsiye kararlarına istinaden koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir" denildi.
HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?
Böylece 48 ilde (Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antep, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Maraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Urfa, Uşak, Yalova, Zonguldak. ) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE? CEZA NE KADAR?
Bugüne kadar koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlere uymayanlara Kabahatler ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunları kapsamında idari para cezası kesildi. Gerekli durumlarda ise TCK'nın 195'inci maddesine göre hapis cezası da verilebiliyor. Cezalar Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 789 lirayla 3180 lira arası, Kabahatler Kanunu'na göre 100 lirayla 392 lira arasında değişiyor.
Örneğin Karabük Valiliği, maske yasağına uymayanlara 3180 TL ceza uygulanacağını duyurmuştu.
İstanbul Valiliğinin açıklamasında da "Tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır" denildi.
MASKE TAKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Peki, maske doğru şekilde nasıl kullanılır? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maske kullanımı için 5 öneride bulunuyor:
- Maskeyi takmadan önce, elleri alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
- Ağız ve burnunuzu maske ile tamamen örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk kalmadığından emin olun.
- Maskeyi kullanırken elinizle dokunmaktan kaçının; eğer dokunursanız ellerinizi alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
- Maskeyi nemlendiği zaman yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar kullanmayın.
- Maskeyi çıkarmak için: arkadan öne doğru çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); çıkarttıktan sonra hemen kapalı bir çöp kutusuna atın; ellerinizi tekrar el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
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