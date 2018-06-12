Hangi iPhone'u Almalı?
Bugün itibariyle satışta olan iPhone'lar arasından hangilerini tercih etmeli? Bu yazımız, seçiminizi kolaylaştıracak.
Yeni bir iPhone satın almak istiyorsanız oturup, iyice düşünüp, iyi bir karar vermeniz gerekiyor. Apple'ın iPhone X dahil, sadece geçen sene tanıttığı üç iPhone var. Seçebileceğiniz ekran boyutları ise 5,8 inç ile 4 inç arasında değişiyor.
iPhone X, iPhone 8 Plus ve iPhone 8 listemizin garantili üyeleri. Peki diğer iOS 11 (yakında iOS 12 olacak) cihazlarından hangileri satın alınabilir? Bu listemiz, kafanızı hiç karıştırmadan karar vermenize yardımcı olacak.
1. iPhone X
iPhone X hem çok pahalı hem de en etkileyici seçenek. En iyi iPhone'u istiyorsanız, geniş ekranlı, çentikli, yeni TrueDepth kameralı iPhone X'i tercih etmelisiniz. Parmak izi yerine Face ID'ye alışmanız gerekeceğini unutmayın.
2. iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus, iPhone X kadar iyi değil ancak parmak izi sensörünü bırakmak istemiyorsanız ve Apple'ın gelecek planlarının içinde olmak sizin için çok da önemli değilse, aradığınız telefon bu olabilir. Geliştirilmiş kamera, kablosuz şarj, çift kamera, iPhone 8 Plus'ın özellikleri arasında. Buna karşın telefoto lensin OIS içermediğini belirtelim. Telefonun ekran çerçevesi de günümüz için biraz kalın.
3. iPhone 8
4,7 inç'lik ekran boyutundan vazgeçmek istemiyorsanız, kimsenin size karşı çıkma gücü yok. "Normal" boyutlarda bir telefon kullandığımızda, biz de rahatladığımızı hissediyoruz. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in A11 Bionic yonga setini kullanıyor ve teknolojisi hiç de geride değil.
4. iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus'ın ekranı iPhone X'ten küçük ancak boyutu biraz daha geniş. iPhone 7 Plus'ın önceki iPhone'ların üzerine getirdiği özellikler arasında su geçirmez tasarım, daha iyi optik yakınlaştırmaya ve arka planı bulanıklaştırmaya izin veren yeni çift lensli kamera var.
5. iPhone SE
iPhone SE, küçük boyutuna ve daha uygun sayılabilecek fiyatına rağmen iPhone 5S'in metal, üst seviye tasarımını, iPhone 6S'in A9 yonga setini ve arka kamerasını koruyor. iPhone SE, 3D Touch ve yüksek çözünürlüklü ön kamera gibi özellikleri içermiyor. Ekranı ise düşük kontrast oranı nedeniyle o kadar etkileyici değil. Yine de çoğu orta seviye telefonla yarışacak kadar güçlü ve satın alabileceğiniz en iyi 4 inç'lik iPhone.
6. iPhone 7
iPhone SE ilginizi çekmediyse, iPhone 7 daha küçük ve daha ucuz bir alternatif olarak karşınızda duruyor. Kulaklık girişi olmayan ilk iPhone'lardan olan bu telefon, suya dayanıklı bir tasarıma sahip. Cihazın çift kamerası yok ancak 12MP'lik kamerayla harika fotoğraflar çekebilirsiniz.
7. iPhone 6S
Apple'ın 2015 amiral gemisi, A9 yonga setini kullanıyor ve 2GB RAM'e, yani önceki seneki modelden 1GB fazla RAM'e sahip. 2018'in standartlarında yeterli hız sunan bu telefon, 12MP arka ve 8MP ön kameraya sahip. iPhone 6S'in zamanının en iyi selfie telefonlarından olduğunu söyleyelim.
iPhone 6 ile aynı tasarımı ve ekranı paylaşan iPhone 6S'in ekranı, çok keskin QHD ekranlar karşısında size biraz eski görünebilir. iPhone 6S'in ekranı basınca duyarlı hale getiren 3D Touch'ı destekleyen ilk iPhone olduğunu hatırlatalım.
8. iPhone 6S Plus
iPhone 6S'in 5,5 inç'lik daha keskin ekranlı bir sürümünü arıyorsanız, iPhone 6S Plus'ı tercih edebilirsiniz. Ek çözünürlük uygulamaların daha iyi görünmesini sağlarken, büyüyen pil boyutunun pil ömrünü uzattığını ve iPhone 6 Plus seviyesinde bir pil ömrü sunduğunu söyleyelim.
iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPhone 5S
Tamamen metal tasarımla gelen iPhone 6 ve 6 Plus, iPhone 5S'ten çok daha güçlü. Bu iki telefonun hala yeterli olduğunu rahatça söyleyebiliriz. iPhone 6 Plus'ın ekranı, iPhone 8 kadar keskin ve 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. iPhone 5S ise 4 inç'lik boyutuyla, çift tonlu, şık metal-cam tasarımıyla, yanında küçük bir tablet taşımak istemeyenler için ideal.
Zeynel A. Öztürk
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