Hangi Otomobil Markası, En Sadık Müşterilere Sahip? Belli Oldu!

Bugün yeni bir otomobil alacak olsanız, sahip olduğunuz marka ile devam eder miydiniz? İşte bu soruya en fazla "evet" yanıtını verdirten otomobil markaları.

  • Levent Öztürk
Hangi otomobil markasına daha çok sadığız?

2020 J.D. Power Otomotiv Marka Sadakati Araştırması'nın sonuçlarına göre, Subaru ve Lexus sahiplerinin yeni bir araç alacakları veya kiralayacakları zaman aynı markayı tercih etme ihtimalleri oldukça yüksek. Şu anda ikinci yılında olan çalışma, araçlarını değiştirirken veya yeni bir araç alırken aynı markayı tercih eden araç sahiplerinin oranına göre marka sadakatini hesaplıyor. Toplanan veriler Haziran 2019 ve Mayıs 2020 arasından olsa da, bir müşterinin değişim yaptığı tüm model yılları göz önünde bulunuyor.

Araştırmaya göre, Subaru sahiplerinin etkileyici bir şekilde %60,5'i bir sonraki araçlarını da Subaru modelleri arasında tercih ediyor ve bu da, Subaru'nun seri üretim araçlar arasında en sadık müşterilere sahip olan marka olduğu anlamına geliyor. Lüks listesinde ise, %48 sadakat oranı ile en üst sıraya Lexus yerleşiyor.

2020 JD Power Automotive Brand Loyalty Study

Ancak Subaru listenin tepesinde sadece küçük bir farkla oturuyor. Hemen arkasından %60,3 ile Toyota geliyor. İlk beşi tamamlayan diğer firmalar ise Honda (%58,7), Ram (%57,3) ve Ford (%54,3) olarak gözüküyor.

Lüks araçlar tarafında ise %47,8 sadakat oranı ile Mercedes-Benz, Lexus'un hemen arkasında yer alıyor. İlk beşteki diğer firmaları ise BMW (%45,1), Porsche (%44,9) ve Audi (%43,4) oluşturuyor.

Listelerin en altında yer alan firmalar ise, seri üretim markalarında %10,4 ile Fiat ve lüks listesinde %20,7 ile Jaguar.

J.D. Power, araştırmada bu sayıların yanı sıra firmaların kendilerine yeni müşteri çekmekte de zorlandıklarının görüldüğünü belirtiyor. Kurum, özellikle Koronavirüs salgını devam ederken araç sahiplerine ve kiralayanlara yapılacak olan ciddi ödeme destekleri ve programları ile müşteriler üzerinde uzun bir süre kalıcı etki yaratılabileceğini söylüyor.

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