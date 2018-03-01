Hangouts Chat Tüm Dünyaya Açılıyor!
Google'ın Slack gibi ortak çalışma araçlarına rakip olarak geliştirdiği Hangouts Chat, kullanıma açılıyor!
- Zeynel A. Öztürk
Google'ın bir senedir beta aşamasında olan Slack benzeri hizmeti Hangouts Chat, önümüzdeki hafta itibariyle tüm G Suite müşterilerine açılacak.
G Suite'in ne olduğunu bilmeyenler için hatırlatalım. G Suite, Google'ın Gmail, Google Drive gibi hizmetlerini kendi alan adı altında kullanmak isteyenler için sunduğu ücretli bir hizmet. Hangouts Chat ise diğer ortak çalışma araçlarında olduğu gibi takımınızla ve diğer küçük meslektaş gruplarıyla sohbet etmenize izin veriyor. Sohbetleri gruplandırılmış olarak görebiliyor, Google'ın araçlarını kullanarak belge paylaşabiliyor, toplantı planlayabiliyor ve 30'a kadar kişinin katılabildiği video görüşmelerini Hangouts Meet üzerinde düzenleyebiliyorsunuz.
Geliştiriciler, kendi bot'larını geliştirip Hangouts Chat ile bağlayabiliyorlar. Bunun yanında yapay zeka destekli bot'lar ile belirli görevleri yönetebiliyor, Salesforce, Freshdesk, Zenefits, Kayak ve Trello gibi diğer hizmetlerle bütünleşme sağlayabiliyorsunuz.
Böylece Google'ın rahatsızlığa neden olmadan öldürmeye çalıştığı Hangouts, G Suite içinde bağımsız olarak varlığını sürdürmüş oluyor. Hangouts Chat'in Eylül'de 6 milyon kullanıcıya ulaşan Slack, Microsoft Teams, Facebook Workplace, Flock gibi rakipleri karşısında sıkı çalışması gerekecek. Google, G Suite müşteri tabanını geçen sene 4 milyon firmaya genişletmişti; bu yüzden savaşma şansı var.
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