Hangouts Chat Tüm Dünyaya Açılıyor!

Google'ın Slack gibi ortak çalışma araçlarına rakip olarak geliştirdiği Hangouts Chat, kullanıma açılıyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Hangouts Chat Tüm Dünyaya Açılıyor!

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