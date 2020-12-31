Hapşırırken Bunu Sakın Yapmayın; İşin Sonu Pek de İyi Bitmeyebilir

Eğer hapşırırken bu hareketi yapmayı düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün ve yapmayın. Aksi halde başınıza gelebilecekler, bu adamın başına gelenlerle aynı olabilir.