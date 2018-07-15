Harici disk içerisinde yılan kaçırmaya çalıştı...

ABD'de bir kadın, uçağa sokmaya çalıştığı harici disk içerisinde yılan kaçırmayı denedi ancak...

Harici disk içerisinde yılan kaçırmaya çalıştı...

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