Harici disk içerisinde yılan kaçırmaya çalıştı...
ABD'de bir kadın, uçağa sokmaya çalıştığı harici disk içerisinde yılan kaçırmayı denedi ancak...
ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) görevlilerinin Miami Uluslararası Havaalanı'nda durdurdukları bir yolcu, Barbados yolunda kaçak bir şekilde bir yılan taşıyordu. Kadın yolcunun uçağa binmesi, kadının eşyalarının arasındaki bir harici disk içerisinde saklanmış bir kraliyet pitonu bulan güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Dahası, yılan naylon çorap ile giydirilmişti.
Yılan, bu tür pitonların zehirsiz ve saldırgan olmamaları dolayısıyla ciddi bir tehlike oluşturmuyordu ancak habersiz yolcular arasında büyük bir kargaşa yaratması mümkündü. Ayrıca TSA, "elektronik cihaz içerisinde saklanan organik eşya" durumunun oluşturduğu şüphelerden de endişeliydi. ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi yılanı aldı ve yılan kaçakçısına durum için gerekli ceza verildi.
Ancak eğer bunun Miami uçaklarındaki ilk vahşi yaşam kaçırma denemesi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Miami Herald'ın da belirttiğine göre 2011 yılında bir adam, vücuduna yapıştırılmış yılanlar ve kaplumbağalar ile güvenlik kontrolü alanından geçmeye çalışıyordu ve bir sonraki yıl da bir kadın sutyenine bir yılan saklayarak uçağa binmeye çalışmıştı.
Levent Öztürk
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