Harley-Davidson, Elektrikli Yeni Motosikletini LiveWire One'ı Tanıttı

Motorseverlerin hayran olduğu markalardan Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikletini 2019 yılında piyasaya sürmüştü. O dönem pahalı fiyat etiketi ve üretim sorunları nedeniyle pek rağbet görmeyen bu model, bu yılın başlarında bir kez daha üretime girmiş ve LiveWire asfaltlara çıkmıştı. Şimdi ise şirket ikinci projesi ile karşımızda.
Harley-Davidson'ın yeni motoronun adı LiveWire One. En dikkat çekici özelliği elektrik olmasının yanı sıra fiyat etiketi de önemli. Zira bu elektrikli motosikletin fiyatı 21 bin 999 dolar. Buradaki "önemli" kısım yüksek fiyat ile ilişkilendirilmemeli, aksine çok daha ucuz. Orijinal LiveWire 2019'da piyasaya çıktığında fiyatı 29 bin 799 dolar idi. Yani LiveWire One, 8 bin dolar daha ucuz.
Harley-Davidson, ikinci bu modelinde yalnızca fiyatı düşürmemiş, motorun menzilini de geliştirmiş. LiveWire One, tek şarjla yaklaşık 250 km yol yapabiliyor. Bir önceki modelin menzili yaklaşık 180 km'ydi.
LiveWire One'ın bataryasının da yaklaşık 1 saat içinde tam kapasite dolabildiğini söyleyen Harley-Davidson yetkilileri, yaklaşık 45 dakikalık şarj ile pilin yüzde 80'inin doldurulabileceğini de ifade ediyor.
Harley-Davidson, LiveWire One'ı resmi olarak 18 Temmuz'da, daha önce Uluslararası Motosiklet Fuarı olarak da bilinen Progressive IMS Outdoors Kuzey Kaliforniya'da tanıtacak. Bu arada motosikleti, LiveWire web sitesinden sipariş edebilirsiniz.
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