Harley-Davidson, Elektrikli Yeni Motosikletini LiveWire One'ı Tanıttı

Harley-Davidson'ın yeni LiveWire elektrikli motosikleti "çok" uygun fiyatlı. Sadece 21 bin 999 dolar. Ama önemli farkları var. İşte LimeWire hakkındaki tüm detaylar!