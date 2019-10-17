Harley-Davidson LiveWire Üretimini Durdurdu!
Harley-Davidson, büyük önem verdiği motosiklet modelinde çıkan sorun nedeniyle üretimi şimdilik durdurduğunu açıkladı!
- Levent Öztürk
Harley-Davidson, LiveWire elektrikli motosikletlerinin üretimini ve teslimatını durdurdu. Firma son testler sırasında aracın şarj ekipmanı ile ilgili bir problem buldu ve Wall Street Journal'a söylediğine göre, sorunu tam olarak belirlemek için testler devam ediyor. Ancak üretimin ne zaman devam edeceği henüz açıklanmış değil.
Zaten bir LiveWire almış olan tüketiciler motosikletlerini kullanmaya devam edebilirler ancak Harley, satıcılarda var olan profesyonel ChargePoint şarj noktalarında şarj edilmeleri gerektiğini söylüyor. Kullanıcıların motosikletleri evlerinde şarj etmeleri önerilmiyor.
Harley, 2014 yılından beri elektrikli motosikleti hakkında konuşuyordu ve elektriklenmenin, yeni nesil motosiklet sevdalılarına hitap edeceğini ümit ediyor. Ancak yaşanan bu sorunun, 30.000 dolar fiyatındaki bir motosiklette istenmeyeceği de kesin...
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