HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta Sürümü Tanıtıldı

Akıllı Telefonlar için HarmonyOS ekosisteminin inşasında bir kilometre taşını temsil eden HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü, Pekin'de gerçekleştirilen HUAWEI Geliştirici Konferansı 2020'de resmi olarak tanıtıldı.