HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta Sürümü Tanıtıldı

Kapsamlı HarmonyOS sistem yetenekleri, çok sayıda API ve optimize edilmiş DevEco Studio simülatörü gibi güçlü araçların tümü, HarmonyOS uyumlu akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi kolaylaştırmak için şimdilik sadece Çin'deki geliştiricilere açık hale getirildi. Huawei, ekosistemde daha fazla iş ortağını ağırlamayı ve kullanıcılara evde, spor salonunda, ofiste, hareket halindeyken ve yolda yeni ve derin yollarla etkileşimde bulunan, onları eğlendiren ve eğiten akıllı hizmetlerle Seamless AI Life tarafından sunulan tüm avantajlara erişim sağlamayı umuyor.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı Wang Chenglu, "HarmonyOS, insanların ve cihazların günlük yaşamın her alanında birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu yeniden tanımladığı için gerçek bir dönüm noktasıdır. Artık belirli yaşam senaryolarına bağımlı olmayan cihazlar ve hizmetler ile kullanıcılar cihazlarının çalışma şeklini özgürce özelleştirebiliyor. HarmonyOS, her zamankinden daha zengin uygulamalarla birlikte gelen 'süper cihazlar' ve yaşamı değiştiren 'süper hizmetler' yaratacak."
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Nesnelerin İnterneti ve 5G, AI ve IoT teknolojilerinin hızlı büyümesiyle desteklenen yeni bir çağ önümüzde. Geçtiğimiz on yıl, akıllı telefon ve mobil internetin yükselişiyle karşılaştık. Ancak önümüzdeki on yılda hiçbir cihaz benzer bir atılım potansiyeli sunmuyor. Bunun yerine, yarının akıllı hizmetlerine giden yolu açacak olan yeni inovasyon, çok cihazlı bağlantılar olarak öne çıkıyor.
HarmonyOS ve altında yatan dağıtık teknoloji, bu fütüristik Nesnelerin İnterneti paradigması için tasarlandı. Sistem, daha önce fiziksel olarak bağımsız cihazlardan yazılım ve donanım kaynaklarının bir araya getirilmesiyle "süper cihazlar"ın oluşturulmasına yardımcı olarak, Sorunsuz Yapay Zeka Yaşamındaki hedefleri tam bir gerçekliğe dönüştürüyor. HarmonyOS, tüm cihazların kullanıcının her arzusuna yanıt vermesini ve akla gelebilecek her türlü kullanım senaryosunu idare edecek şekilde donatılmasını sağlamaya yardımcı oluyor.
Bu prensibin uygulamadaki güzel bir örneği, HarmonyOS'un bir sonraki seviye akıllı seyahat çözümleri sağlamak için telefon-saat iş birliğinden nasıl yararlandığı. Taksinin gerçek zamanlı konumu ve saat ekranında görüntülenen plaka numarası gibi önemli bilgilerle yolculuk çağrıları eller serbest hale getirildi. Aynı şekilde, grup alıcıları diğer alıcıların alışveriş sepetlerinde uygun ürünleri görüntüleyebilecek ve gerçek zamanlı indirim sonrası fiyatlandırma ile bilinçli kararlar alabilecek, hatta ekranları paylaşmak için MeeTime aramaları başlatabildiğinden, çevrimiçi alışveriş de yakında hiç olmadığı kadar kolay olacak.
HarmonyOS, tüm geliştiricileri hayal güçlerini serbest bırakmaya ve tüm kullanıcılar için Seemless AI Life hizmetlerinin nasıl oluşturulacağı konusunda umut verici fikirler üretmeye teşvik ediyor. Bu nedenle, JD.com, China UnionPay, Youku Video ve iFlytek dahil olmak üzere 120'den fazla ana akım uygulama geliştiricisinin HarmonyOS'u tercih etmeleri şaşırtıcı değil.
Günümüzün çeşitli IoT cihazları, farklı cihaz türlerine ve işletim sistemlerine bölündükleri için çok az ortak noktaya sahip. Uygulamaların piyasaya sürülmeden önce tüm farklı ekran boyutlarına ve sistemlere uyacak şekilde uyarlanması gerektiğinden, bu durum geleneksel uygulama geliştirmeyi engelliyor. Huawei, HarmonyOS'un tüm çatı ve platform araç zincirlerini geliştiricilere açarak IoT parçalanmasını geçmişte bıraktı.
Dağıtık sistem hizmetleri, yazılım ve donanım yetenekleri dahil olmak üzere 15.000'in üzerinde API kullanıma sunuldu. HarmonyOS, bağımsız cihaz uygulama geliştirme çağında olduğu kadar kolaylıkla tüm cihaz türleriyle uyumlu ve tüm kullanım senaryolarına yönelik yenilikçi ve rekabetçi uygulamalar oluşturmaya yardımcı olmayı hedefliyor. Dağıtılmış UI çatısı, tüm ekran boyutlarına uyuyor ve önemli ölçüde artırılmış verimlilikle sorunsuz dağıtımı kolaylaştırıyor. Yeni ve geliştirilmiş DevEco Studio 2.0, geliştirme verimliliğini artırmak için de ideal olan gerçek zamanlı ön izleme ve dağıtık hata ayıklama gerçekleştirebiliyor.
HarmonyOS, ürünleri hizmetlere dönüştürmelerine yardımcı olarak donanım satıcılarının iş yapış şeklini de dönüştürecek. Tüm bağlı cihazlardan gelen donanım kaynakları, ortakların tek seferlik ürün satışıyla sınırlı olmak yerine sürekli olarak hizmet satarak daha fazla değer elde etmesini sağlamak için bir araya getirilecek.
Çoklu cihaz ara bağlantısı, bağlantının herhangi bir yazılım veya donanım farkından etkilenmeyen en alt katmandan aynı şekilde sorunsuz hale getirildi. Örneğin kullanıcının anında bağlantı kurmak ve cihaz bilgisinin telefon ekranında görselleştirilmesini sağlamak için telefonunu bir ev cihazına dokundurması yeterli oluyor. Bağlı cihazlar ayrıca kullanıcılarına nasıl çalıştıklarını "söyleyebilecek" ve geleceğin gerçek akıllı evlerinin temelini atacak.
HarmonyOS, yakında daha geniş bir cihaz yelpazesi için açık kaynak hale getirilecek. HUAWEI Geliştirici Konferansı 2020, gelecek vadeden geliştiricilere en yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında bilgilendirici tartışmalar sağlamak için Şangay ve Guangzhou dahil olmak üzere daha büyük şehirlerde gerçekleştirilecek.
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