Harvardlı Türk bilim insanı 400 bin dolarlık araştırma ödülü aldı

Dr. Geylani Can, Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği yarışmada, genç bilim insanlarına verilen 400 bin dolar değerindeki "Transatlantik Araştırma Ödülü"nü kazandı.

Harvardlı Türk Bilim İnsanı 400 bin dolarlık araştırma ödülü aldı

Türk Bilim İnsanı Dr. Geylani Can, Harvard Üniversitesinde Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans ve yüksek lisans mezunu Dr. Geylani Can, yüksek lisans eğitimi esnasında İsveç'teki Karolinska Enstitüsünde araştırmalarda bulunmuştu.

Çalışmaları uluslararası saygın bilim dergilerinde yayımlanan Dr. Can, yüksek lisans çalışmalarından sonra, Cambridge Üniversitesi Gurdon Enstitüsünde doktora çalışmalarına başladı.

DNA'daki Değişiklikleri Hızlıca Analiz Edecek Yöntemi Geliştirdi

Doktora sonrası Harvard Üniversitesi Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde çalışmalarına devam eden Dr. Geylani Can, DNA'daki değişiklileri analiz edecek çok hızlı bir yöntem geliştirerek bunun patent başvurusunu yaptı.

400 Bin Dolar Değerindeki Ödülün Sahibi Oldu

Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ve binin üzerinde bilim insanının bir araya geldiği yarışmaya katılan Dr. Geylani Can, projesi ile ödüle layık görüldü.

Genç bilim insanlarına verilen 400 bin dolar değerindeki "Transatlantik Araştırma Ödülü"nün sahibi olan Can'ın bu projesi 4 yıl boyunca Harvard Üniversitesi ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından laboratuvar imkanları ile desteklenecek.

Proje 4 Yıl Sürecek

Kanser başta olmak üzere birçok hastalık için yeni tedavileri geliştirmede kullanılabilecek hedefleri bulmayı amaçlayan Dr. Can, projeyi yaklaşık 4 yıl sonra sonlandıracak.

Yarışmaya binin üzerinde bilim insanının katıldığını belirten Can, ödülü alan bir Türk bilim insanı olarak çok mutlu olduğunu söyledi. Sağlıklı hücrelerde genlerin bir dizilimi olduğunu belirten Can, şu ifadeleri kullandı:

"Kanserli hücrelerin genomunda ise çok büyük bir kaos var. Bu kaosun nasıl başladığını bu projeyle anlamaya çalışıyorum. Her şey yolunda giderken, DNA kendini çoğaltırken ne gibi bir problem oluyor da biz böyle büyük bir karmaşaya gidiyoruz. Projede bunu anlayacağız. Bunun sonucu istediğimiz sonuçlara ulaşırsak sadece kanser değil birçok hastalığın gelişimini engellemiş olacağız."

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