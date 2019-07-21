Harvard'tan Yeni Polarizasyon Kamerası
Harvard'ın yeni ve son derece küçük olan polarizasyon kamerası, pek çok alanda işleri kolaylaştırmaya aday!
- Levent Öztürk
Bazı böcek ve karides türleri polarize ışığı görebiliyorlar ve bu da onlara bizden çok daha farklı bir dünya deneyimi sunuyor. Bizim bu deneyime yaklaşmamız sadece kameralar gibi cihazlarla oluyor ama şu anda polarizasyon kameraları büyük ve pahalı; bu da potansiyel uygulamalarını azaltıyor. Ancak Harvard'ın tek fotoğraf olarak polarizasyon özelliğine sahip taşınabilir ve kompakt kamerası bu durumu değiştirebilir.
Science'ta yayımlanan araştırmanın ortak yazarlarından biri olan Paul Chevalier'in söylediğine göre polarizasyon, ışığın yüzeyden yansımasıyla değişen bir özelliği ve bu değişim sayesinde bir nesnenin 3D kurulmasının, derinliğinin, dokusunun ve şeklinin tahmin edilmesinin, aynı renk ve şekilde dahi olsalar insan yapımı nesnelerin doğal olanlardan ayırt edilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.
Harvard John A. Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'nda (SEAS) geliştirilen kamera, günümüzdeki büyük ve kalıplı kameraların aksine yaklaşık başparmak boyutunda ve hatta bir lensi ve koruma kılıfı ile geliyor. Araştırmacılar, bu kameranın otonom araçlar tarafından yollardaki nesneleri fark etmek için kullanılabileceğini düşünüyorlar. Bir diğer kullanım alanı da, uçakların ve uyduların gizli nesneleri fark etmeleri veya insan yapımı ve doğal yapıları ayırt etmeleri olarak belirtiliyor.
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