Hasarlı Veya Çizik CD ve DVD'lerden Veri Kurtarmak: Nasıl Yapılır?

CD ve DVD gibi optik ortamlar, birkaç çizikle kolayca hasar görebiliyorlar. Bu yazımızda hasarlı CD ve DVD'leri kurtarmanın bazı yollarına göz atacağız. Bu ipuçları, popüler oyun konsollarının diskleri için de geçerli.
Bu arada, çizikler dışında disklerin belirli bir ömrünün olduğunu ve bunun diskin kalitesine bağlı olduğunu hatırlatalım. Örneğin 10 sene önce yazdığınız yeniden yazılabilir DVD'nin kalitesi kötüyse, hiçbir çizik olmasa bile DVD-ROM'unuz veriyi görmekte zorlanabilir.
Çiziklerin İki Türü
Optik ortamlardaki çizikler, genelde ikiye ayrılırlar: Dikey çizikler ve dairesel, oluklar boyunca uzananlar.
Dikey çizikler, genellikle lazer tarafından atlanabildiği için çok kötü sayılmazlar. Ancak çizik, diskin içerisinde yatay veya dairesel olarak uzanıyorsa, bu daha büyük atlamalara yol açabilir ve diski okunmaz hale getirebilir.
CD veya DVD'yi Onarmanın 5 Yolu
Bu adımları gerçekleştirdiğinizde, diskin yeniden okunabilir hale geleceğinin bir garantisi bulunmuyor. Eğer başarılı olursanız, diski hemen bir başka diske kopyalamanızda fayda var çünkü onarım kalıcı olmayabilir.
1. Yumuşak ve tüysüz bir bezle ılık suyla silin: Yağlı eller, disklerin okunmasında soruna yol açabildiğinden bu, genellikle en güvenilir çarelerden biridir.
2. Çizikleri diş macunuyla doldurun: Bazı karışımlar, çiziklerin içerisindeki boşluğu doldurabilir. Bu durumda lazer, veriyi diskten okumakta başarılı olabilir. Ancak diski DVD-ROM'a yerleştirmeden önce kuru olmasına dikkat edin.
3. Çizikleri 60W ampulle yumuşatın: Yakınlarda bir 60W akkor ampul varsa, çizikleri bu ampule yaklaştırmak plastiği biraz yumuşatabilir ve verinin okunmasını sağlayabilir.
4. Balmumu bazlı bir ürünle çizikleri doldurun: Dudak kremi, ayakkabı cilası ve diğer balmumu bazlı ürünler, çiziği diş macununa benzer şekilde doldurabilir.
5. Kalem ve bantla delikleri kapatın: Diskteki hasar çizik değil delikten kaynaklanıyorsa, bunları bir bantla ve koyu bir kalemle kapatabilir, verinin okunmasını sağlayabilirsiniz.
Hasarlı CD/DVD'den Veri Kurtarma İpuçları
Hasarlı disklerden veri kurtarmaya çalışırken, bu ipuçlarını da dikkate almanızı öneriyoruz:
- CD/DVD okuyucu yerine yazıcı kullanın. CD/DVD yazıcılar, genellikle okuma işlemini daha iyi gerçekleştirirler.
- Kurtarma işlemini mümkünse CD/DVD'yi yazan cihazda veya en azından aynı üreticinin cihazında yapmayı deneyin.
Bozuk disklerden veri kurtarmaya yönelik birçok araç var, ancak bunların çoğu ya eski, ya da artık çalışmıyor. Bunun nedeni bugünlerde çok az kişinin CD veya DVD'leri kullanması. Bu noktada iyi bir seçenek olan IsoBuster'ı önerebiliriz. Ücretsiz deneme sürümü bulunan IsoBuster, diskin kopyasını bayt isabetinde oluşturabiliyor.
Alternatif olarak Unstoppable Copier ile sorunlu DVD'lerinizden veri kurtarmayı deneyebilirsiniz.
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