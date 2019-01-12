Hava Durumuna Dava Açtılar!
Los Angeles şehir avukatı, hava durumu firmasına dava açtı!
Los Angeles şehir avukatı, The Weather Channel uygulamasının arkasındaki şirkete karşı dava açarak, uygulamanın konum bilgisinin nasıl kullanılacağını kullanıcılara yeterince açıklamadığını iddia etti. Dava, The Weather Company'nin uygulamalarını "hileli ve aldatıcı" olarak tanımlıyor ve Kaliforniya'nın Haksız Rekabet Yasasını ihlal ettiklerini söylüyor. "Yıllardır TWC, Weather Channel uygulamasını, kullanıcılarının kişisel ve özel konum belirleme verilerini toplamak için aldatıcı bir şekilde kullandı - tüm kullanıcıların gün boyunca ve gece boyunca kullanıcılarının konumları hakkında dakika detaylarını takip ederken, kullanıcılarının verilerinin sadece "kişiselleştirilmiş yerel hava durumu verileri, uyarılar ve tahminler" için kullanılacağına inanmasına yol açtı.
Uygulamayı indirdikten sonra, kullanıcıların konum verilerine erişmelerine izin vermeleri isteniyor, ancak bu verilerin nasıl paylaşılacağı bilgi isteminde belirtilmiyor. Davada, " ayrıca izin isteminde kullanıcıların coğrafi konum bilgilerinin hangi amaçla kullanılacağı hakkında daha ayrıntılı bilgiler içeren başka bir kaynağa atıfta bulunmamakta veya bağlantı verememektedir" deniliyor. Uygulamanın gizlilik politikası, verilerin hedeflenen reklamcılık için kullanılabileceğini ve "ortaklar" ile paylaşılabileceğini not etse de, Kaliforniya'nın davası, kullanıcıların isteğin bu şekilde kullanılacağını öneren bir cümlesi olmadığı için oraya bakmak için hiçbir nedeni olmadığını savunuyor.
Yeni bir New York Times haberi, bir IBM iştiraki olan The Weather Company'nin kullanıcıların konum verilerini nasıl paylaştığını ve hatta tüketici davranışlarıyla ilgilenen riskten korunma fonları için nasıl analiz ettiğini açıklayan bu sorunları da vurgulamıştı.
Los Angeles Şehir Avukatı Michael Feuer, The New York Times'a verdiği demeçte, "eğer hava durumunu almanın bedeli, gece ve gündüz geçirdiğiniz zamanla ilgili en kişisel bilgilerinizin fedakarlığı olacaksa, önceden açıkça söylenmesi gerekir" diyor.
Dava, devletin Haksız Rekabet Yasası ihlallerine karşı bir tazminat ve hukuki ceza istiyor. Bir IBM sözcüsünün The New York Times'a verdiği demeçte söylediğine göre de "The Weather Company, konum verilerinin kullanımı konusunda her zaman şeffaf olmuştur." "Açıklamalar tamamen uygun ve onları şiddetle savunacağız."
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın