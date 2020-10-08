Havayı temizleyen bisiklet tekerleği "ROLLOE" geliştirildi! İşte tasarımı

Çevreyi kirletmemekten çok daha fazlasını yapabileceğiniz bir tekerlek üretildi. Kristen Tapping, ROLLOE adlı bisiklet tekeriyle kentlerin hava kirliliği sorununa çözüm öneriyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor?