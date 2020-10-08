Havayı temizleyen bisiklet tekerleği "ROLLOE" geliştirildi! İşte tasarımı

Çevreyi kirletmemekten çok daha fazlasını yapabileceğiniz bir tekerlek üretildi. Kristen Tapping, ROLLOE adlı bisiklet tekeriyle kentlerin hava kirliliği sorununa çözüm öneriyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Havayı temizleyen bisiklet tekerleği "ROLLOE" geliştirildi! İşte tasarımı

Koronavirüs salgını ve artan trafik nedeniyle tüm dünyada bisiklete duyulan ilgi arttı. Pek çok insan toplu taşıma yerine bisiklete geçiş yaptı. Bisikletler sayesinde insanlar, çevreyi de kirletmemiş oluyor.

HAVAYI TEMİZLEYEN BİSİKLET TEKERİ TASARLANDI

Şimdi de çevreyi kirletmemekten çok daha fazlasını yapabileceğiniz bir tekerlek üretildi. "ROLLOE" olarak isimlendirilen bu tekerlek, benzersiz bir özelliğe sahip.

ROLLOE, Kristen Tapping isimli bir tasarımcı tarafından oluşturuldu. Aynı zamanda ödüllü bir tasarım olan ROLLOE'nun sihri ise havayı temizliyor olması. Yani bu tekerleğin kullanıldığı bir bisikleti sürerken çevreyi kirletmemeye ek olarak, çevreyi temizlemiş oluyorsunuz.

HEPA FİLTRELERE SAHİP

Standart bir bisiklet şasisinin önüne sığacak şekilde tasarlanan ROLLOE, aktif karbon ve HEPA filtreleri içeriyor. Merkezkaç kuvvetiyle tekerin içine çekilen hava filtre setinden geçerek temizlenmiş şekilde dışarı veriliyor. Filtrenin yaklaşık olarak haftada bir veya 250 km'de bir değiştirilmesi gerekiyor.

TASARIM YARIŞMADA ÖDÜL ALDI

Londra'da bisiklet sürerken, lastiklerden ve egzoz borularından gelen kirliliği gözleriyle görebildiğini ifade eden tasarımcı, "Havayı filtrelemek için neden araçların hareketini kullanmıyoruz?" diye düşünmüş. Konsept aşamasında olan ve bir prototipini yaptığı tasarımın geleceği olduğundan emin olduğunda, onu ticari bir düzeyde geliştirmeyi hedefliyor. Tasarım 2020 Design Innovation in Plastics (DIP) yarışmasında ödül almış.

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