Hawking, bazılarını Venüs'e göndermeyi istiyor...

Ünlü bilim adamı Stephen Hawking, iklim değişimine inanmayanların Venüs yolculuğunu kendisinin üstleneceğini söyledi!

İnanmayanları Venüs'e gönderelim!
Cömert bir bilim insanı...

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