Hayata Fon Müziği Katan Gözlük: Bose Frames İncelemesi!

İyi bir güneş gözlüğü mü, yoksa şahane bir kulaklık mı? Bir güneş gözlüğünden çok daha fazlası, bir müzik sisteminden hallice şekliyle işte Bose Frames incelemesi ve hakkında bilmeniz gereken her şey.

07 Ağustos 2020 20:30

Ercan Uğurlu