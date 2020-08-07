Hayata Fon Müziği Katan Gözlük: Bose Frames İncelemesi!

Hepimiz müziği seviyoruz, hepimiz güneş gözlüğü kullanıyoruz ve Bose Frames bunu bir araya getiren oldukça ilginç ve pratik ve keyifli bir ürün. Bir güneş gözlüğü ve aynı zamanda bir kulaklık... Nasıl oluyor derseniz, Bose bu işi fena halde kotarmış diyebiliriz. Şimdi bakalım Bose bunu nasıl yapmış?
Bose Frames Nedir?
Bose'u tanımayan, bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Ses konusunda eline su dökebilecek marka da dünyada oldukça azdır. Bugün inceleyeceğimiz Frames de, Bose'un yıllardır geliştirdiği ses teknolojisi ve ürünlerinden edindiği tecrübenin güzel bir yansıması olmuş.
Bose Frames, aynı zamanda hem bir kulaklık hem de bir güneş gözlüğü. Üzerindeki lensler UV ışınlarının yüzde 99'unu bloke ediyor, ancak bu lensler polarize değil.
Bose Frames Tasarımı Nasıl?
Frames'in tasarım açısından farklı modelleri var. Bize incelememiz için 3 farklı model olarak geldi. Bunlardan 2'si hemen hemen birbirinin aynı. Frames Alto SM biraz daha küçük çerçevelere sahipken, Frames Alto ML'nin lensleri daha geniş. Her 2 gözlük de tasarım açısından Ray-Ban'in Wayfarer gözlüklerini andırıyor. Öte yandan bir de Frames Rondo modeli var ki o, sahip olduğu yuvarlak hatlı tasarımıyla biraz daha retro görünüme sahip.
Bose Frames, tasarımıyla, sağlam lenslerle donatılmış birçok sıradan plastik çerçeveli güneş gözlüğüne benzerken, kolları ile farklılık kazanıyor. Evet, tasarım açısından biraz kaba duran bu gözlük kolları, tüm teknolojiyi içinde barındırdığı için bu şekilde tasarlanmış. Bu kollarda hareket sensörleri, mikrofon, mikro hoparlörler, Bluetooth ve kontrol devresi ve batarya bulunuyor. O nedenle de hak verirsiniz ki klasik gözlüklere göre biraz daha kalınca. Fakat açıkçası bu ilk başta garip geliyor. Cihazın sağladığı ses performansı ve keyifli kullanımı keşfettikten sonra açıkçası hiç takılmıyorsunuz. Ve eminim size, bana olduğundan daha fazla yakışacaktır. Bu arada kulaklığın ağırlığı da yok denecek kadar az, sadece 45 gram.
Bose Frames Özellikleri Neler?
Şimdi, Bose Frames'in çevresine bakarak özelliklerinden bahsedelim. Bir kere ilk başta şunu söylemek lazım: Bu gözlük kemik iletim yoluyla ses vermiyor, baya baya üzerinde hoparlörler yer alıyor.
Bu gözlüğün kollarında Bose'un mikro hoparleri bulunuyor. Hatta teknik olarak Bose'un şimdiye kadarki en küçük ses sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Ses sistemi diyoruz çünkü, gerçekten tam anlamıyla mikro bir ses sistemi var bu gözlüğün üzerinde. Ses kalitesi, özellikle böyle bir cihaz için muazzam olurken, çevresel ses performansının da güzel sağlanmış olması takdire şayan. Bunu siz de yapacağınız minik bir 3D Surround testi yoluyla deneyebilirsiniz. Cihazın ses performansına ayrıca geleceğiz.
Gözlüğün sağ kenarında bir tuş bulunuyor. Bu tuşa basarak kolayca Bluetooth fonksiyonunu açabiliyorsunuz. Eşleştirmek için de Bose Connect uygulamasını telefonunuza indirerek bu işlemi hızlandırabilirsiniz. Eşleşmeyi bir kez yaptıktan sonra zaten bir daha ihtiyacınız kalmıyor. Gözlüğü ne zaman açsanız, telefonunuza veya diğer bağladığınız cihaza hemen bağlanabiliyor. 8 cihaza kadar hafızası var ve 9 metreye kadar Bluetooth üzerinden bağlı kalabiliyor.
Bu arada bu tuş ile yalnızca gözlüğü açıp kapatmıyorsunuz. Aslında kapatmak için de kullanmıyorsunuz. Zira gözlüğü test çevirip masaya bıraktığınızda otomatik olarak kapanıyor. Bu tuşa tek basarak şarkıyı durdurup devam ettirebilir, 2 kez basarak bir sonraki şarkıya, 3 kez basarak ise önceki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Basılı tutarak ise sesli asistanı çağırabiliyorsunuz. Yani bir kablosuz kulaklığın yapabildiği her şeyi yapmanız mümkün, buna telefon görüşmeleri de dahil.
Gözlüğün sağ iç yüzünde yine pinli bir bölüm bulunuyor. Bu pinler yoluyla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Kutu içinden kablosu çıkıyor. USB yoluyla 2 saate kadar tam kapasite şarj olabiliyor. Pil ömrü ise aralıksız müzik oynatımında 3.5 saate kadar sürüyor. Evet, pil ömrü biraz kısa, ancak üzerinde çok daha geniş kapasitede batarya koyacak yer de pek yok.
Bose Frames Performansı Nasıl?
Evet, şimdi geldik Bose Frames'in performansına. Bu cihazı yaklaşık 2 aydır aralıksız her gün yollarda kullanıyoruz. Bizim bugüne kadar, özellikle son dönemde kullandığımız en keyifli ürünlerden biri olduğunu itiraf edelim. Gerçekten hiç beklenmeyecek ölçüde harika bir ses performansı sağlıyor; özellikle ilk başta bir gözlükten ne kadar ses gelebilir ki, diye beklentiyi düşük tutunca, bir hayli şaşırıyorsunuz -ki bu gerçek bir hikayedir.
Evet, tabii ki odyofillerin beklentisini karşılamayabilir, kulak üstü kulaklıklar kadar gibi bir performans da beklememek gerekiyor pek tabii, zira bu bir gözlük. Üzerinde hoparlörler bulunduran ve bu yenilikçi çerçevede kendine niş bir kategori yaratan ve bu kategoride sağladığı güzel ses performansıyla oldukça beğenimizi kazanan bir gözlük. Herkese göre olmadığı da zaten aşikar. Şarkı çalan bir gözlük herkesin ihtiyacı değil sonuçta.
Bose Frames için tam bir yaz ve tatil ürünü diyebiliriz. Şöyle, tatilde / plajda hem rüzgarın ve denizin sesini duymak hem de arkadan çalan müziğe kulak kabartmak isteyenler için gayet keyifli bir ürün. Aslında öte yandan günlük hayatta da kullandıkça kendini sevdiren ve kullanmaya devam ettiren bir ürün aynı zamanda. Hani derler ya, hayatınızın fon müziği hangisi diye, hah, tam oraya Bose Frames'i yerleştirebilirsiniz. Zira bu gözlük, size bunu sağlıyor.
Bu gözlük ile bir yandan sevdiğiniz müziği dinliyor, şarkıya kulak veriyor, diğer yandan çevreden de kopmuyorsunuz. İşin ilginç kısmı ise, eğer çok gürültülü bir çevrede değilseniz, bundan gayet memnun olmanız. Yani çevre sesleri ile müziğin sesi tam kıvamında oluyor.
Şimdi bunu anlatması oldukça zor, ancak mesela açık tasarımlı kablosuz kulaklıkların içeri aldığı ses, bu gözlüğün yanında daha rahatsız edici kalıyor, çünkü onlarda ses kaynağı kulağın hemen önünde ve çevreden sesler belli belirsiz şekilde içeri sızmaya çalışıyor. Bose Frames'te ise, ses kaynağı başınızın çevresinde. Dolayısı ile çevre sesleri ile homojen dağılım sağlıyor ve bu da rahatsız edici olmuyor, aksine sanki gerçekten de sürekli bir fon müziği varmış gibi hissediyorsunuz. Bu anlamda biz fazlasıyla beğendik. Ha, podcast falan dinlemeyi düşünüyorsanız, evet, o konuda bu cihazdan büyük verim sağlayamazsınız.
İşin bir de telefon görüşmeleri kısmı var tabii ki. Gözlüğün üzerinde mikrofon da yer alıyor ve bu sayede telefonunuza gelen çağrıları gözlük ile yanıtlayabiliyorsunuz. Bu konuda da Bose bir hayli iyi iş çıkartmış. Zira telefon görüşmelerindeki ses iletim başarısı, son dönemde incelelediğimiz pek kablosuz kulaklığa göre kesinlikle çok daha iyiydi. Ses karşı tarafa net şekilde gidiyor, karşı tarafın sesini de siz net şekilde duruyorsunuz. Kullandığımız süre içinde hele hele Mecidiyeköy gibi bir yerde yolda yürürken yaptığımız telefon görüşmelerinde sağladığımız performans bu yöndeydi. Ancak tabii ki hemen yanınızdan bir motor veya araba geçer, korna çalarsa ya da çevrede kazı çalışması varsa ses o zaman olumsuz etkileniyor.
Bose Frames Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Bose Frames hakkında son olarak birkaç noktaya daha değinelim. Birincisi, evet, gözlüğün üzerindeki hoparlörler bir tek size ses vermiyor, çevreye de sesi yayıyor. Ancak bu öyle çok abartılacak seviyede değil. Tamamen sessiz bir ortamdayken, kulaklığın sesini sonuna kadar açarsanız, evet, çevreden ne dinlediğiniz duyulacak. Ancak toplu taşımada sesi 1 – 2 tık kısarak yanınızdan dahi duyulmayacak seviyeye getirebiliyorsunuz. Bunu da kulaklığı biraz kullandıktan sonra çözüyorsunuz zaten.
Bir diğer merak edebileceğiniz nokta ise, gözlüğün numaralı lens seçeneğinin olup olmadığı olabilir. Diğer güneş gözlüklerinde de olduğu gibi, Bose Frames için de kendi numaralı lensinizi ayrıca taktırabiliyorsunuz.
Peki, Bose Frames suya karşı dayanıklı mı? Evet, gözlük su sıçramalarına karşı dirençli yapıda hazırlanmış, IPX2 sertifikasına sahip bir ürün. Bu da çok şiddetli sağanak dışında, hafif yağmurda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Ancak yine de çok suyla temas ettirmemekte fayda var.
Son olarak Bose Frames'in kutusundan bir taşıma çantasının çıktığını da söyleyelim ve artık sonuca geçelim.
Sonuç
Sonuç olarak aslında bahsedeceğimiz çok fazla şey kalmadı; toparlayacak olursak Bose Frames gerçekten de her ne olursa olsun fazlasıyla inovatif bir ürün olmuş. Ayrıca kullanımı da keyifli olduğu kadar pratik. Ses performansıyla da, biz gerçekten de söylediğimiz gibi ilk denediğimizde şaşırdık ve sonrasında da beğenerek kullandık. Pil ömrü daha uzun olsa şahane olurmuş demek lazım. Ve tabii ki fiyat, ucuz bir ürün olmadığı aşikar. Bose Frames Alto ve Rondo güneş gözlükleri şu an 3518 TL fiyatla kendine alıcı buluyor. Bu anlamda pek ucuz olmadığı aşikar. Bu fiyata hem gözlük hem kulaklık ile işi çok daha rahat kotarabilirsiniz, fakat Bose Frames de farklı bir ürün oluyor işte.
CHIP Online Notu: %88
+ Hafif
+ İnovatif
+ Ses performansı
+ Lensler
+ Pratik
- Fiyatı yüksek
- Pil ömrü
Bose Frames Teknik Özellikleri
- Lens Genişliği 51 mm
- Lensler Arasındaki Mesafe 16 mm
- Sap Uzunluğu 155 mm
- Bluetooth Menzili 9 m.
- Pil Ömrü 3.5 saate kadar
- Pil Şarj Süresi 2 saate kadar
- Ağırlık 45 gr.
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