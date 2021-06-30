Hayatı #AkışındaYaşa'yan Gençlerin Tercihi: OPPO A Serisi

OPPO'nun A54 ve A74 modelleri şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, hızlı şarj özellikleri ve mobil oyunlarda akıcılıktan ödün vermeyen üstün performansı ile #AkışındaYaşa'yan gençlerin yeni tercihi olacak.