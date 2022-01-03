Hayvanlar Aleminin "Gerçek Alkol Kralı" Belli Oldu: Hamster...

Görünene göre hayvanlar alemi alkoliklerle dolu. Fermente elmaları yiyen ve ağaçlara sıkışan geyiklerden, kendini kurumuş armutlara vuran bahçe sincaplarına kadar pek çok canlı için alkol ilgi çekici bir fikir gibi görünüyor. Yine de, alkol tüketen memeliler tablosunda oldukça yüksek puan alan bir başka canlı daha var: Hamster.
Evcil hayvan olarak popüler ve dünya çapında yaygın olan Cricetinae alt familyasındaki hamster'ları içeren yedi cinste toplam 19 tür bulunuyor. Bilimsel keşif süreci boyunca, bazıları doğrudan alkole olan yakınlıklarına odaklanan bilimsel araştırmalar için hamster'lar ortak bir denek haline geldiler.
Bradford Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün kritik bakım danışmanı Dr. Tom Lawton, mütevazi hamster'ların bazı içme yeteneklerine değindi.
Lawton, "Daha önce @microlabdoc [Dr Christine Peters] ile yaptığım konuşmada, herkesin hamster'ın olağanüstü alkol kapasitesini bilmediğini öğrendim" diye yazdı ve devam etti: "O kadar seviyorlar ki, su yerine %15 etanol içmeyi tercih ediyorlar ve relatif ölçüde bir insanı öldürebilecek miktarlara dayanabiliyorlar."
Öyle ki, hamster'ları Laboratuvarın Alkol Kralları olarak taçlandırmak için yeterli araştırma bulunuyor. 1960 yılındaki araştırmalar, farelerin genetik mühendisliği veya şartlandırma yoluyla alkol içmeye ikna edilebilmesine rağmen, hamsterlar'ın kendilerine verilen ilk fırsatta alkollü maddeleri almaya başlayacaklarını gösterdi.
1962'deki bir başka makale, hamsterlar'ın su yerine alkol içme tercihini daha da fazla destekledi ve incelenen hayvanların çoğunun sıvı alımının yaklaşık yüzde 88'ini alkollü seçenekten aldığını buldu.
Bunun olası bir açıklaması, yağdan çok uzak olmayan ve tombul hamsterler'ın daha soğuk kışlarda hayatta kalmasını sağlayan alkolün kalori içeriğinde yer alıyor. Yiyecek koleksiyonları yer altı kilerinde mayalanmaya başlayabileceğinden, hamsterlar'ın güçlü bir alkollü seçeneğe yabancı olmamalarını sağlayabilecek olan istifçi yaşam tarzının bir rol oynaması da mümkün gözüküyor.
Dahası, hamsterlar'ın tüketebilecekleri inanılmaz miktarda alkole rağmen – Lawton'ın söylediğine göre yaklaşık 21 şişe şarap tüketen yetişkin bir erkeğin eşdeğeri - oldukça yüksek bir toleransa sahip görünüyorlar. Bu, hamster zehirlenmesini ölçmek için bir "Wobbling Scale" (Sallanma Ölçeği) formüle eden bir 2015 makalesinde gösterildi.
Bu ölçek, küçük kemirgenler yere düşene ve tekrar ayağa kalkamayana kadar sarhoşluğu tespit etmek için hamsterlar'ın giderek sallanan doğasını kullanarak ölçümleri gerçekleştirdi.
Alkole karşı etkileyici toleransları, hamsterlar'ın alkolü filtreleyebilen ve kanda dolaşan miktarı azaltabilen oldukça büyük ve yüksek verimli karaciğerlerine bağlı. Etanolün karaciğeri devreden çıkartarak doğrudan hamsterlar'ın kan dolaşımına enjekte edilmesinin sonucunda Wobbling Scale çizelgelerinin dışında kalan davranışlara yol açmasıyla gösterildi.
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