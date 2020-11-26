Hayvanlarda Bulunan 2 Yeni Koronavirüs Türü Daha Keşfedildi

Japonya ve Kamboçya'daki laboratuvar dondurucularında saklanan hayvanlarda, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili iki yeni koronavirüs türü bulundu.

2 yeni koronavirüs daha bulundu

Japonya ve Kamboçya'daki laboratuvar dondurucularında saklanan hayvanlarda, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili iki yeni koronavirüs türü bulundu. Bulunan koronavirüsler, Covid-19'un geçen yıl ilk kez bildirildiği Çin dışında bulunan ilk SARS-CoV-2 akrabaları. Virüsler, Kamboçya'daki bir laboratuvarda dondurulmuş at nalı yarasalarında ve Japonya'daki bir laboratuvarda dondurulmuş yarasa dışkılarında bulundu.

SARS-CoV-2 virüsünün kökenini araştıran, WHO tarafından da desteklenen araştırmacılar, COVID-19 pandemisinin hayvan vektörünü soruşturuyor ve hedef alanı küçültmeye çalışıyor. 

En olası şüpheli at nalı yarasaları, ancak bunun hayvandan insana nasıl sıçradığı ve ara bir hayvandan geçip geçmediği bilinmiyor. İnsan – hayvan bariyerinin nasıl geçildiğini anlamak yıllar alabilir, ancak kökenini tespit etmek insan popülasyonlarına daha fazla giriş yapılmasını önlemek için önemli.

Eğer bulunan virüsler SARS-CoV-2 ile yakından ilişkiliyse, bilim insanlarının yarasalardan insanlara nasıl geçtiğini belirlemelerine yardımcı olabilirler, ancak bu tür iç görüler sağlamak için genomlarının yüzde 97'sinden fazlasını SARS-CoV-2 ile paylaşıyor olmaları gerekli. Örnekleri bulan Kamboçya'daki Pasteur Enstitüsü araştırmacıları, şu anki bilinen herhangi bir Covid akrabasından daha fazlası benzediğini söylüyor.

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