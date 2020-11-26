Hayvanlarda Bulunan 2 Yeni Koronavirüs Türü Daha Keşfedildi

Japonya ve Kamboçya'daki laboratuvar dondurucularında saklanan hayvanlarda, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili iki yeni koronavirüs türü bulundu.