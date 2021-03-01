Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması var

Hazine ve Maliye Bakanlığı sıklıkla gündeme gelen kripto paralar ile ilgili açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması var

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıların paylaşıldığı belirtildi

Açıklama şöyle:

"Kaygıları Paylaşıyoruz"

"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz.

Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BBDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."

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