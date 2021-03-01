Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması var

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıların paylaşıldığı belirtildi
Açıklama şöyle:
"Kaygıları Paylaşıyoruz"
"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz.
Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.
Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BBDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması pic.twitter.com/TlbVV0Zty3— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 1, 2021
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