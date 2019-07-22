Haziran Ayı, Rekoru Kırdı!
Dünya tarihinde kayırlı olan tüm Haziran aylarını bir kenara bırakın; yeni rekor, artık geride kalan Haziran ayına ait!
- Levent Öztürk
Her ne kadar şu sıralar "yaz bir türlü gelmedi" diye şikayet ediyor olsak da, geçtiğimiz Haziran ayı, kayıtlı en sıcak Haziran ayı olmayı başardı. NASA'nın söylediğine göre küresel ortalama sıcaklık Haziran normalinin 0.93 Santigrat üzerindeydi. Bu da 2016 yılındaki bir önceki rekor olan 0.82 Santigrat değerinin üzerine çıkıyor.
Haziran sıcaklıkları, ayın sonuna doğru Batı Avrupa'da yaşanan ciddi sıcak hava dalgası ile oldukça yükseldi. Fransa'daki on üç bölge, şu ana kadarki en yüksek sıcaklıkları gördü ve Gallargues-le-Montueux 45.9 Santigrat dereceye kadar çıktı. Şimdi de ABD'de ülkenin büyük bir kısmını kapsayan sıcak hava dalgası ile, Temmuz ayı kayıtlı en sıcak Temmuz'lardan biri olma yolunda ilerliyor; her ne kadar ülkemizde bu durumun tersi yaşanıyor olsa da.
Eğer "kayıtlı en sıcak" kelime grubu tanıdık geliyorsa, son yıllarda bunun sıkça duyulan bir tanımlama olduğu söylenebilir. 2019 Mayıs ayı da dördüncü kayıtlı en sıcak Mayıs ayıydı ve 2018, dördüncü kayıtlı en sıcak yıldı. Önündeki yıllar 2015, 2016 ve 2017 idi. The Washington Post'un söylediğine göre 2019'un özellikle sıcak olan Haziran ve Temmuz ayları, bu yılı en sıcak üç yıl arasına yerleştirebilir.
Ne yazık ki sıcaklıklar tırmanmaya devam edecek gibi gözüküyor. İklim değişikliğinin gezegen üzerinde ciddi sorunlar yarattığı biliniyor ve BM de iklim değişiminin ilk düşünülenden daha kötü olduğunu söylüyor. Ancak şimdiden o kadar fazla enerji tesisi, fabrika, araç ve ev eşyası üretmiş durumdayız ki, sadece bu var olan ürünlerden yayılan sıcaklık gezegeni 1.5 Santigrat dereceden fazla ısıtmaya yeterli oluyor.
Yaşanacak olan sorunlardan kaçınma şansımız olması için bu sıcaklık üreticilerini durdurup, enerji tesislerini ömürlerinden önce kapatmamız gerekiyor. Ancak genel olarak yönetimlere bakıldığında, bu ihtimal pek yüksek gözükmüyor.
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