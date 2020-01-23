HBO, Game Of Thromes Senaristlerini "Afaroz Etti"

Son sezonda Game of Thrones'tan adeta "nefret ettiren" David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi, stüdyo tarafından ani bir iptal kararı ile cezalandırıldı!

  • Barış Terun
HBO, Game Of Thromes Senaristlerini "Afaroz Etti"

Game of Thrones, yani Taht Oyunları, George R.R. Martin tarafından kaleme alınmış ve yaklaşık 4.000 sayfalık bir eser olarak karşımıza çıkmıştı. Ne var ki nihilist ve pek çok tanıyana göre "tembel yapısıyla" dikkat çeken Geıorge R.R. Martin, altıncı kitabı tamamlayamadı. Bunun üzerine HBO, hatırı sayılır bir ücret ödeyerek yeni sezonların haklarını satın almayı seçti.

Altıncı ve yedinci sezonlar hem eleştirmenlerden, hem de izleyicilerden tam puan aldı. Final sezonu ise doğal olarak yerden yerden yere vuruldu. Bunun sorumlusu olaraksa pek çok kişi, David Benioff ve D.B. Weiss ikilisini gösterdi.

Görünüşe bakılırsa HBO da, ikili hakkında pek olumlu düşünmüyor. Söz konusu ikilinin Amerika İç Savaşı'nı konu alan ve her nasılsa Güneylilerin kazandığı senaryosu, yayıncı kanal HBO tarafından iptal edildi.Yapımda; siyahilerin baş rolü kaptığı kölelik düzeni ve "Beyaz Üstünlüğe" karşı baş kaldırış gibi önemli tarihsel kalemler yer alıyordu.

Bu, sözkonusu ikilinin elde ettiği en büyük başarısızlık sayılmaz. A Game of Thrones'un final fiyaskosu üzerine, Star Wars filminin yeni üçlemesi hakkında imza kampanyası başlatılmış ve sonucunda David Benioff ve D.B. Weiss'ın hayalleri, seriden el çektirilmeleri ile birlikte sona ermişti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Vedat Milor'un Vedat Muriqi tweet'i sosyal medyanın gündeminde
Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı! İşte ehliyet yenileme süresi ve son başvuru tarihi
Ünlü astronottan şaşırtan açıklama: Uzaylılar aramızda olabilir
11 maddede Coronavirüs hakkında tüm bilmeniz gerekenler
Günün En çok Okunanları
Galaxy S20'nin Fiyatları Ortaya Çıktı!
Galaxy S20 Plus Hakkında Bildiklerimiz
14 Gün Pil Ömrüyle HONOR MagicWatch 2 Türkiye'ye Geliyor!
Bu Huawei Telefonlara Android 10 Geliyor!
Galaxy Watch, "Soylular Sınıfı" İçin Geliyor!

 

 