Helallik uygulaması HelalApp! İşte en ilginç hellallik isteme mesajları!

Görenleri şaşkına uğratan helallik isteme uygulaması HelalApp hayata geçti. Akıllı telefonların üzerinden HelalApp uygulamasıyla helallik istemek artık mümkün. HelalApp nasıl indirilir, nasıl çalışır? İşte tüm detaylar ve kullanıcıların helallik isteme mesajlarından bazı ilginç olanlar...