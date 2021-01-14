Helallik uygulaması HelalApp! İşte en ilginç hellallik isteme mesajları!

Görenleri şaşkına uğratan helallik isteme uygulaması HelalApp hayata geçti. Akıllı telefonların üzerinden HelalApp uygulamasıyla helallik istemek artık mümkün. HelalApp nasıl indirilir, nasıl çalışır? İşte tüm detaylar ve kullanıcıların helallik isteme mesajlarından bazı ilginç olanlar...

Helallik uygulaması HelalApp çıktı! Sizin yerinize helallik almayı sağlıyor

Mobil cihazlarımız üzerinden birçok kolaylık sağlayan app uygumalarına rastlıyoruz. Ancak bu seferki biraz görenleri hayrete düşürdü. App Store'da Gürkan Bulut, Play Store'da ise Collective Clann tarafından oldukça ilginç bir uygulama yayınlandı. Adı Hakkını Helal Et – HelalApp.

Uygulamanın amacı ise adından da anlayacağınız üzere sizin yerinize helallik istemek. Uygulamanın açıklama bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

"Helallik almak hiç bu kadar kolay ve hızlı olmamıştı. Helallik almak istediğin kişileri seç, mesajını yaz, helallik isteğini ister rehberindeki kişilere, ister tüm dünyaya gönder. Bir kusurumuz olduysa da şimdiden hakkını helal et! :)"

HELALAPP NASIL ÇALIŞIYOR?

İlk olarak uygulamayı App Store ve Play Store mağazalarından indirmeniz ve profilinizi oluşturmanız gerekiyor. Helallik isteme konusundaki kritik nokta buradan sonra ortaya çıkıyor çünkü o kişinin rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor.

Uygulamayı indirdikten ve profilinizi oluşturduktan sonra rehberinizden hakkını helal etmesini istediğiniz kişi ya da kişileri seçiyorsunuz. Uygulama da bu kişilere sizin adınıza bir SMS gönderiyor.

Mesajı alan kişiler ise yine uygulama aracılığıyla hakkını helal ediyor ya da etmiyor.

HELALAPP NASIL İNDİRİLİR?

HelalApp uygulaması Android mağazası Google Play Store ve Apple mağazası App Store üzerinden indirilebiliyor.

APP STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PLAY STORE'DAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Uygulamadaki ilgi çeken bazı mesajlar şu şekilde: 

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