Hellboy Fiyaskosu Hakkında İlk İtiraf
Ünlü çizgi roman karakteri Hellboy'un sinema perdesindeki yol açtığı büyük fiyasko, itiraflarla devam ediyor!
- Barış Terun
2004 ve 2008 yıllarında, beyaz perdede gösterime giren Hellboy filmleri, Guillermo del Toro tarafından yönetildi. İkilemenin senaristliklerini Mike Richardson, Lawrence Gordon, Lloyd Levin üstlendi. İkileme muazzam ses ve müziklere sahipti. Kısacası dünyaca orijinal Batman'den tanıdığımız Danny Elfman, yarattığı ezgilerle Hellboy'da da olağan dışı başarılar elde etmeyi başardı.
Takvimler 2019'u gösterdi ve Hellboy'un yeniden çekilmesine karar verildi. Ancak yeniden çekilen Hellboy her açıdan fiyasko oldu. Yapım, yerden yerden vuruldu ve orijinal eserin gölgesinde kaldı. Yeni yapımda başrol oynayan David Harbour, ciddi öz eleştirilerde bulundu.
Mike Mognala tarafından yaratılan Hellboy hakkında açıklama yapan Stranger Things'in yıldızı David Harbour, "İnanılmaz hatalar yaptık. Eserde, gereğinden çok daha fazla dış sese izin verildi. Yönetmen ve yapımcılar Marvel Evreni ile karşılaştırılacak bir filme imza atmak istediler. Çizgi roman evrenindeki Hellboy, bolca karamel ile doldurulmuş bir çikolata idi. Ne yazık ki karşımıza çıkan ve yemek zorunda kaldığımız çikolata fazlasıyla tatsızdı." ifadelerini kullanmakta hiçbir sakınca görmedi.
Yeni Hellboy'un, hiçbir şart altında ikinci film ile buluşması beklenmiyor. David Harbour'un başrolünü üstlendiği yapım, Hollywood dünyasını olumsuz biçimde sarstı.
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