Hellboy Fiyaskosu Hakkında İlk İtiraf

Ünlü çizgi roman karakteri Hellboy'un sinema perdesindeki yol açtığı büyük fiyasko, itiraflarla devam ediyor!

  • Barış Terun
Hellboy Fiyaskosu Hakkında İlk İtiraf

2004 ve 2008 yıllarında, beyaz perdede gösterime giren Hellboy filmleri, Guillermo del Toro tarafından yönetildi. İkilemenin senaristliklerini Mike Richardson, Lawrence Gordon, Lloyd Levin üstlendi. İkileme muazzam ses ve müziklere sahipti. Kısacası dünyaca orijinal Batman'den tanıdığımız Danny Elfman, yarattığı ezgilerle Hellboy'da da olağan dışı başarılar elde etmeyi başardı.

Takvimler 2019'u gösterdi ve Hellboy'un yeniden çekilmesine karar verildi. Ancak yeniden çekilen Hellboy her açıdan fiyasko oldu. Yapım, yerden yerden vuruldu ve orijinal eserin gölgesinde kaldı. Yeni yapımda başrol oynayan David Harbour, ciddi öz eleştirilerde bulundu.

Mike Mognala tarafından yaratılan Hellboy hakkında açıklama yapan Stranger Things'in yıldızı David Harbour, "İnanılmaz hatalar yaptık. Eserde, gereğinden çok daha fazla dış sese izin verildi. Yönetmen ve yapımcılar Marvel Evreni ile karşılaştırılacak bir filme imza atmak istediler. Çizgi roman evrenindeki Hellboy, bolca karamel ile doldurulmuş bir çikolata idi. Ne yazık ki karşımıza çıkan ve yemek zorunda kaldığımız çikolata fazlasıyla tatsızdı." ifadelerini kullanmakta hiçbir sakınca  görmedi.

Yeni Hellboy'un, hiçbir şart altında ikinci film ile buluşması beklenmiyor. David Harbour'un başrolünü üstlendiği yapım, Hollywood dünyasını olumsuz biçimde sarstı.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
HMD Global, 99 Euro'ya Nokia 2.2'yi Tanıttı
Finans Şirketlerinin %50'si Yapay Zeka Kullanacak!
Excel İçin Sürpriz Özellikler
Zyxel ile Anadolu'da Dijital Dönüşüm Adana'da
Mercedes-Benz Türk'ten Çevre Yönetim Sistemi

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost