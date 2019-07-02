Hellboy'un Devamı Gelecek mi?
Her ne kadar belli bir hayran kitlesine sahip olsa da, "sınıfta kalan" son Hellboy filminden sonrası için pek bir ışık görünmüyor!
- Barış Terun
Oscar ödüllü yönetmen Guillermo Del Toro tarafından yazılıp yönetilen Hellboy ve Hellboy: The Golden Army filmleri, eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı. Her ne kadar Hellboy: The Golden Army ilk film kadar gişe hasılatı elde edemese de; yapımcı stüdyoya belli miktarda bir kar ettirmişti. Bir süre önce gelen haberler, baş rol oyuncusu Ron Perlman ve yönetmen Guillermo Del Toro'nun, üçüncü filmin çekimlerine hazırlandığından bahsediyordu. Ne var ki Del Toro ve stüdyo arasında anlaşmazlık çıktı ve Hellboy öyküsünün sıfırlanmasına karar verildi.
Neil Marshall'ın yönettiği ve David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim ile Thomas Haden gibi birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı film, 2019 yapımı yeniden çevrim, ne yazık ki otoritelerin hışmını üzerine çekti. 50 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip eser, sadece ama sadece 22 milyon dolar gişe hasılatı elde edebildi.
Şimdiyse, Stranger Things'ten de tanıdığımız David Harbour, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. David Harbour, "Gelecek için fazla umut olduğunu söyleyemem. Hellboy'u seven çok sayıda kişi olduğunun farkındayım ve onlara sonsuz saygı duyuyorum. Lakin filmin, genel anlamda pek beğenilmediğini biliyorum. Yapımcılar 'harika bir iş yaptığımızı' söylese de; devam filmi hakkında hiçbir haber duymadım. Umut etmekten başka seçeneğimiz yok. Büyük bir risk alındı ve buna değip değmediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Kısacası, Hellboy'un devam edeceğini gösteren hiçbir sinyal yok. Yine de ümidi kesmemenizde yarar var...
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