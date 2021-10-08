Helorobo ile Instagram'da Satışı Chat'te Bitirme Dönemi Başladı!

Sosyal medya ticaretinde tüm pazarlama ve satış süreçlerinin tek platformdan yönetilmesini sağlayan Sosyal Medya Ticaret Platformu HeloRobo, Instagram DM kanalı ile de entegre oldu. Böylece satıcının e-ticaret sitesi ile bütünleşik şekilde Instagram DM'den de satış yapmasını mümkün kılan ilk Sosyal Medya Ticaret Platformu olan HeloRobo, Instagram'da çok kolay, hızlı ve yönetilebilir bir satış deneyimi sunmaya başladı.
Sadece Sergilemekle Kalmayın, Satışı Chat'te Bitirin
Araştırmalara göre dünyada yaklaşık 3 milyar kullanıcısı olan Instagram'da her ay 150 milyon kullanıcı en az bir işletme ile DM üzerinden iletişime geçiyor. Instagram kullanıcılarının yüzde 50'si en az bir işletmeyi takip ederken, yüzde 60'ının ise Instagram'da yeni ürünler ve hizmetler keşfediyor. Sosyal medya ticaretinde en hızlı büyüyen platform olan Instagram ile DM üzerinden aynı anda dünyadaki herkesle etkileşime girmek, hedef kitleye pazarlama yapmak, e-ticaret sitesine entegre şekilde satışı chat'te tamamlamak artık çok kolay.
Türkiye'de sosyal medya ticareti alanında bütünleşik çözümler üreten HeloRobo, Instagram DM ile birlikte tüm sosyal medya mesajlarının tek platformdan yönetilmesini sağlarken, e-ticaret sitesine, ERP veya muhasebe programlarına entegre şekilde satış süreci yönetimi sunuyor. E-ticaret sitesine yönlendirmeye gerek duymadan, ürünlerin stoktan düşmesi, faturaya yansıması gibi tüm süreçleri kapsayan platform satışın mesaj alanından yani chat'ten tamamen bitirilmesine imkân tanıyor.
Instagram DM Entegrasyonu ile Hızlı ve Etkili Satış
Sosyal medya kanallarından gelen tüm mesajların tek bir platformdan kolay ve etkili şekilde yönetilmesini sağlayarak sosyal medya ticareti yapanların hayatını kolaylaştırmayı, satış ve pazarlama performanslarını arttırmayı hedefleyen HeloRobo'da ürün satış sürecinde müşteriye ürün bilgisi, sepet bilgisi gönderilebiliyor. Tüm siparişlerin bir panelde toplandığı platformda, stokların izlenmesi, kargo işlemlerinin takibi, kredi kartı ile ödeme alımı gibi tüm satış süreci mesaj alanından çıkılmadan yapılabiliyor. Sosyal medya mesaj alanlarından el yordamı ile yapılan satışa başka bir boyut katan HeloRobo, ürün seçimi, ürün bilgisi, fatura oluşturma, müşteriye sepet bilgisi gönderimi, müşteri portföyü oluşturulması gibi tüm satış sürecinin hızlı, kolay ve e-ticaret sitesine entegre şekilde yapılmasını sağlıyor. Bütün detayları optimize eden HeloRobo, teknolojinin sunduğu kolaylığın yanı sıra insan faktörünü öne çıkararak sıcak, hızlı, etkili ve adeta yüz yüze bir satış ve pazarlama deneyimi sunuyor. HeloRobo'da tüm dünyaya erişim sağlanabilmesi için dil bariyeri de bulunmuyor, yapının sahip olduğu teknoloji ile herkes ana dilinde iletişim kuruyor.
'Instagram DM, son on yılın en büyük ağ oluşturma ve iş geliştirme fırsatını sunuyor'
Instagram kullanıcılarının yüzde 50'sinin en az bir işletmeyi takip ettiğini, yüzde 60'ının ise Instagram'da yeni ürünler ve hizmetler keşfettiğini belirten HeloRobo Genel Müdürü Gökhan Karahan, "Instagram satış amaçlı en çok kullanılan sosyal medya platformu. Her ay dünya çapında bir milyardan fazla insan Instagram'ı eğlence, ilham alma, alışveriş ve daha fazlası için kullanıyor ve markalar bu kullanıcılara erişmek için yarışıyorlar. Instagram DM üzerinden her ay 150 milyon kişi en az bir işletmeyle iletişime geçiyor. Kullanıcıların yüzde 80'i en az bir markayı takip ederek markalarla etkileşime giriyor. Müşterilerin yüzde 72'si Instagram'da bir ürünü görmenin onları satın alma olasılığını artırdığına inanıyor. Türkiye'de 30 milyon Instagram hesabı bulunuyor; bu hesapların 6'da biri ticari amaçlı kullanılıyor. Instagram üzerinden bir şekilde satış yapmış 3 milyon hesabın olduğu belirtiliyor. Günümüzde şirketlerin eğilimi önemli oranda e-ticaret sitesinden çok Instagram Shop'ta yer almaktan yana. Bu nedenle Instagram DM, son on yılın en büyük ağ oluşturma ve iş geliştirme fırsatını sunuyor. Yakın gelecekte sosyal medya ticaretinin, e-ticaret pazarının kat kat üzerine çıkacağı öngörülüyor. Hayata geçirdiğimiz Instagram DM entegrasyonu ile sosyal medya ticaretinde çok şeyin değişeceğine inanıyoruz. HeloRobo olarak sosyal ticaretin yakın gelecek senaryosuna çözümlerimiz ile hazırız" dedi.
Kolay Abonelik Sistemi
Sosyal medyada her boyutta ticaret yapan şirket ve kişilere uygun bir platform olarak dikkat çeken Sosyal Medya Ticaret Platformu HeloRobo'ya üye olmak ise çok kolay; helorobo.com adresine girip 'bize katılın' butonuna tıklayarak, önerilen paketlerden uygun olanını tercih etmek ve uygulama üzerinden verilen talimatların izlemek yeterli.
Sosyal medya ticareti odaklı çözümler üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Gökhan Karahan, "Çok yakında tüm katalog yönetiminin de HeloRobo'dan yapılabilir kılacağız. Üyelerimiz ürünlerini Instagram'a ve Facebook'a HeloRobo aracılığı ile yükleyerek stok değişimlerini HeloRobo hesapları ile tek elden güncelleyebilecekler" dedi.
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