Hem Güvenli Hem de Kullanışlı Lityum İyon Piller

Araştırmacılar, çarpma durumunda sertleşen daha güvenli lityum-iyon piller üzerinde çalışıyor!

Kullanışlı ve Daha Güvenli Lityum İyon Piller

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