Hem Güvenli Hem de Kullanışlı Lityum İyon Piller
Araştırmacılar, çarpma durumunda sertleşen daha güvenli lityum-iyon piller üzerinde çalışıyor!
Lityum-iyon piller, cep telefonlarından Mars yüzeyinde gezen araçlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Ancak istikrarsızlıkları, ev yangınlarına ve ciddi yanıklara neden olabiliyor. Araştırmacılar ise bu tehlikeleri ortadan kaldıracak yolu, darbe karşısında sertleşen bir lityum iyon pil ile bulduklarını düşünüyorlar.
Normal bir lityum-iyon bataryada, iki elektrot ince bir plastik parça ile ayrılır. Bu aslında pek de güvenli bir yöntem değildir. Çünkü bu ara katman görevini bir şekilde yapamazsa elektrotlar birbiriyle temas eder ve yangın tehlikesi ortaya çıkar.
Pillerle çalışan araştırmacılar, güvenlik nedeniyle pillerin bu güvenlik sorununu aşmış katı hal versiyonlarını kullanıyorlar, ancak katı hal pilleri piyasaya sürmek için uygun değil. Bunun nedenleri olarak maliyeti ve mevcut pil üretim süreçlerinde önemli bir değişiklik gerekmesi olarak gösterilebilir.
Ancak Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Rochester Üniversitesi'nden bir ekip, lityum iyon pilleri daha güvenli hale getirmek için pratik ve ucuz bir yol geliştirdiğini söylüyor.
Mısır nişastası/su karışımı gibi maddeler darbe anında katı hale geçer, etki geçtiğinde ise madde tekrar sıvılaşır. Ekip normalde lityum iyon pillerde kullanılan ince plastik yerine kullanılabilecek benzer bir malzeme oluşturdu. Darbe anında katılaşan malzeme elektrotların temasını önlüyor ve böylece yangın riskini ortadan kaldırıyor.
Ucuz ve geleneksel pil üretim süreçlerinde küçük değişiklikler gerektiren bu projede yer alan Gabriel Vieth'e göre, ilk uygulama alanları olarak drone bataryaları ve daha sonra otomotiv pazarı hedeflenebilir. Ekip daha da ileri giderek, ordu için tasarlanabilecek bir prototipten de bahsetti. Özellikle ağır mühimmat ve aküleri taşımak zorunda olan askerlerin darbe anında bir çelik yelek işlevi görebilecek bir batarya ile yüklerini hafifletecek sistem hakkındaki gelişmeler merakla bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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