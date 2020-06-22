Hemen Herkesi Yanıltmayı Başaran Bu Resmin Gizemi, Nihayet Çözüldü

İnsanlardaki klasik kontrast yanılsamasının tam olarak nerede yaşandığı, yeni bir araştırma sayesinde ortaya çıkmış olabilir.
Resimdeki gri daireler farklı tonlarda gibi görünseler de, aslında tamamen aynılar. Vision Research'te yayınlanan araştırma raporuna göre görsel sistemin parlaklık tahmini, bilgiler henüz beyne ulaşmadan gerçekleşiyor. MIT'nin öncülük ettiği araştırmacılar, bunun için Hindistan'da yeni görmeye başlayan dokuz çocukla testler gerçekleştirdiler ve çocukların katarakt ameliyatı sonrasında görmeye başladıktan hemen sonra optik ilüzyon tarafından kandırılabildikleri anlaşıldı.
Bu durum, araştırmacılara göre bilginin büyük ihtimalle beynin görsel korteksine ulaşmadan işlendiğini gösteriyor. İkinci bir deneyde ise yaşananlar, iki gözün birden fazla resimden nasıl tek bir görüntü elde ettiğini ortaya çıkararak anlatılmaya çalışıldı. Bu, beynin V1 olarak bilinen korteksinde gerçekleşiyor. Araştırmacılara göre parlaklık tahmini, görüntülerin V1'de birleştirilmesini beklemedi. Aksine bu, daha önce, belki de retinada gerçekleşti.
Bulgular, parlaklık tahmininin gerçek anlamda alt seviye bir işlem olduğunu ve görsel sistemin bu yeteneğe doğuştan sahip olabileceğini gösteriyor.
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