Henüz Piyasaya Çıkmayan Galaxy Note 20 Ultra'nın İnceleme Videosu Sızdı

Daha önce resimleri sızan Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın bir "ön inceleme" videosu da internette ortaya çıktı.

Oynat Galaxy Note 20 Ultra'dan Videolu Sızıntı Resimleri sızan Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın bir "ön inceleme" videosu da internette ortaya çıktı!

Samsung'un Note 20 Ultra'sın ait birkaç görüntü, geçtiğimiz günlerde internete sızarak telefonu yakından görmemizi sağlamıştı. Şimdi ise aynı kaynak, Galaxy Note 20 Ultra'nın bir videosunu paylaştı.

Video, telefonla ilgili tasarım değişikliklerinin birçoğunu doğruluyor. 120Hz tazeleme oranına sahip 6,9 inç ekranla geliyor. Galaxy Note 9'un arka yüzündeki kamera dizilişi, telefonun hemen ayırt edilebilmesini sağlıyor. Kameralar dairesel yuvalar içerisinde görünürken, lazerli otomatik odaklanma modülünü de görebiliyoruz. Böylece ToF sensörünün Note 20 Ultra'dan kaldırılacağı iddiaları gerçeğe dönüşmüş bulunuyor. Kamera bloğunun Galaxy S20 Ultra'ya kısayla daha büyük gibi göründüğünü söylemekte de fayda var.

Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy Note 10 Plus'a kıyasla genel olarak daha büyük olduğu gözleniyor. Videoda S Pen'in yerinin şarj portunun soluna geçtiği gözleniyor. Benzer şekilde hoparlör de sol tarafa taşınmış. Videoda telefonun One UI 2.5 ile geldiği görünüyor. One UI 2.5'in tam olarak hangi yenilikleri getirdiği henüz bilinmiyor.

Galaxy Note 20'nin tanıtım etkinliği 5 Ağustos'ta yapılacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Chilling Adventures Of Sabrina 4. sezon ile veda edecek! Sabrina 4. sezon ne zaman?
9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası sürprizi
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? Hakan Muhafız 4. sezon tarihi ve fragmanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away'ın fragmanı yayınlandı! İşte konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
The Umbrella Academy 2. sezon ne zaman? Dizinin 2. sezon fragmanı yayında
Android'li Cihaz Sahiplerine "Silinmeyen Zararlı" Şoku
Facebook ve Reklam Boykotu Liderlerinin Görüşmesi Kötü Bitti
Zoom, Yeni Donanım Üyeliği Hizmetini Hayata Geçirdi
Ninja Fortnite alemine geri döndü, savaşlarını yayınlamaya başladı!

 

 