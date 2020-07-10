Henüz Piyasaya Çıkmayan Galaxy Note 20 Ultra'nın İnceleme Videosu Sızdı

Samsung'un Note 20 Ultra'sın ait birkaç görüntü, geçtiğimiz günlerde internete sızarak telefonu yakından görmemizi sağlamıştı. Şimdi ise aynı kaynak, Galaxy Note 20 Ultra'nın bir videosunu paylaştı.
Video, telefonla ilgili tasarım değişikliklerinin birçoğunu doğruluyor. 120Hz tazeleme oranına sahip 6,9 inç ekranla geliyor. Galaxy Note 9'un arka yüzündeki kamera dizilişi, telefonun hemen ayırt edilebilmesini sağlıyor. Kameralar dairesel yuvalar içerisinde görünürken, lazerli otomatik odaklanma modülünü de görebiliyoruz. Böylece ToF sensörünün Note 20 Ultra'dan kaldırılacağı iddiaları gerçeğe dönüşmüş bulunuyor. Kamera bloğunun Galaxy S20 Ultra'ya kısayla daha büyük gibi göründüğünü söylemekte de fayda var.
Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy Note 10 Plus'a kıyasla genel olarak daha büyük olduğu gözleniyor. Videoda S Pen'in yerinin şarj portunun soluna geçtiği gözleniyor. Benzer şekilde hoparlör de sol tarafa taşınmış. Videoda telefonun One UI 2.5 ile geldiği görünüyor. One UI 2.5'in tam olarak hangi yenilikleri getirdiği henüz bilinmiyor.
Galaxy Note 20'nin tanıtım etkinliği 5 Ağustos'ta yapılacak.
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