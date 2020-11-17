Henüz Sadece Söylenti; Ama Bu Satış Gerçek Olursa Taşlar Yerinden Oynayacak

Uzun yıllardır otonom sürüş teknolojilerine yatırım yapan Uber, herkesi şaşırtan bir söylenti ile gündemde: Uber'in otonom sürüş bölümü satılıyor mu?