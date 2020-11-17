Henüz Sadece Söylenti; Ama Bu Satış Gerçek Olursa Taşlar Yerinden Oynayacak

Yıllar boyu süren gelişimler ve bazı sarsıcı kazaların ardından, görünene göre Uber'in otonom sürüş ünitesinin bir sonraki adımı satış olabilir. İlk olarak TechCrunch ve sonrasında Reuters tarafından bildirildiği üzere anonim kaynaklar, Uber'in otonom teknolojisi firması Aurora ile muhtemel bir satış hakkında görüşmekte olduğunu ve görüşmelerin Ekim ayından beri sürdüğünü söylüyor.
Geçtiğimiz yıl Toyota, Softbank ve Denso bir araya gelerek, otonom sürüş odaklı alt firma Uber ATG'ye, değerini 7,25 milyar dolar olarak belirleyen bir anlaşmada 1 milyar dolarlık yatırım yapmışlardı. Çok daha küçük olan Aurora ise Amazon'dan yatırım almıştı ve Hyundai ile anlaşması bulunuyor. Ancak geçtiğimiz yıl Volkswagen ile anlaşmasını kaybetmişti. Ayrıca firmanın içerisinde eskiden Google'da bulunan Chris Urmson gibi büyük isimler yer alıyor.
Otonom sürüş teknolojisini geliştirmenin riskleri ve belirsizliği, bir yayanın ölümü ve eski otonom sürüş liderinin eski işvereni Waymo'dan teknoloji çalmak sebebiyle 18 aylık hapis cezası alması gibi örnekle, Uber'in bu işten çıkmak istemesini açıklayan nedenler olabilir.
Görüşmeler şu anda resmi olarak onaylanmış değil ve her iki firma da konu hakkında yorum yapmıyor.
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