Her Cihazda Var Ama Kimse Farkında Değil
Hemen her telefon, tablet ve PC'de bulunsa da pek çoğumuzun görmezden geldiği bu özelliklerin, aslında ne kadar önemli olduğunun farkında mısınız?
Çoğu kullanıcının cihazlarında, üzerinde çok durulmayan renk körü modu ve yazıdan sese dönüştürücü gibi özellikler bulunuyor. Önemsiz gibi görünseler de, "Erişilebilirlik Seçenekleri" başlığıyla karşımıza çıkan bu tip özellikler, engelli insanların da teknolojiden faydalanmasına yardımcı oluyor.
Windows'da bulunan text-to-speech özelliğinin bir benzeri, Apple'ın iPad ve iPhone'larında da bulunuyor. VoiceOver adlı özellik sayesinde cihaz, görme engelli biri için işe yaramaz bir tuğladan tamamen işlevsel bir cihaza dönüşebiliyor. Bu özellik, ekranda bulunan tüm yazıları sesli şekilde okuyor ve cihazı görme engelli kullanıcılar için erişilebilir hale getiriyor.
Apple ve Microsoft gibi büyük markaların erişilebilirlik konusundaki sorumluluğu, yavaş da olsa diğer teknoloji şirketlerine geçiyor. Artık bir çok oyun ve program renk körlüğü hastaları için seçenekler sunuyor. Ayrıca dijital asistanların hızla gelişmesi de, yeni telefonları erişilebilirliğini önceki nesillere göre bir kaç adım öne atıyor.
Teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada, engeller de hızla yıkılmaya devam ediyor ve engelli insanlar gerçek potansiyellerini dışa vurma fırsatı kazanıyor. Ancak erişilebilirlik özellikleri bulunan cihazların piyasada erişilebilir olması için bu konudaki farkındalığı arttırmakta fayda var.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın