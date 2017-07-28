Her Cihazda Var Ama Kimse Farkında Değil

Hemen her telefon, tablet ve PC'de bulunsa da pek çoğumuzun görmezden geldiği bu özelliklerin, aslında ne kadar önemli olduğunun farkında mısınız?

Her cihazda var ama kimse farkında değil

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