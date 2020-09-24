Her Yeni Amiral Gemisi Samsung Cebin Bir Fan Edition Modeli Olacak

Samsung, yeni tanıtılan Galaxy S20 Fan Edition'ın bu seneye özel bir telefon modeli olmadığını doğruladı. Bundan sonra, her yeni amiral gemisi Galaxy telefonun bir de Fan Edition sürümü olacak.

Her sene bir Fan Edition gelecek

Samsung, alışmadığımız bir isme sahip Galaxy S20 Fan Edition'ı bugün tanıttı. Telefon, aslında Galaxy S10 Lite ismiyle gelebilirdi ancak firma, yeni telefonu amiral gemisi olarak gördüğü için bu sözcüğü kullanmayı tercih etmiyor.

Güney Koreli firma, Galaxy S serisi için her sene yeni bir Fan Edition modeli üreteceğini de doğruladı. Yani her sene amiral gemisi Samsung telefonlarla tanıştıktan sonra, yeniliklerin önemli bir bölümünü içeren daha uygun fiyatlı bir telefonla tanışmayı bekleyebiliriz. Yeni telefon, bu sene şubatta piyasaya sürülen Galaxy S20 serisinin birçok özelliğini sunuyor. 120Hz ekran ve 4.500mAh'lik güçlü pil, bunlardan yalnızca ikisi.

Kısa adıyla Galaxy S20 FE, geniş bir renk yelpazesiyle genç kullanıcıların özellikle ilgisini çekmeyi umuyor. Fan Edition'ın Samsung'u "uygun fiyatlı amiral gemisi" segmentinde güçlendirmeyi başarıp başarmayacağını biz de merak ediyoruz.

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Her Yeni Amiral Gemisi Samsung Cebin Bir Fan Edition Modeli Olacak

 

 