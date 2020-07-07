Herkese bir tane lazım! Giyilebilir klima Sony Reon Pocket satışa sunuldu!

Sony ilk giyilebilir klimayı satışa sundu. Sony tarafından vücut sıcaklığını 5 dereceye kadar düşürebilen giyilebilir klima Reon Pocket buzdolabı ile benzer bir mantığa sahip. Vücut sıcaklığını hissedilebilir bir şekilde düşürmüş oluyor...