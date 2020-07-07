Herkese bir tane lazım! Giyilebilir klima Sony Reon Pocket satışa sunuldu!

Sony ilk giyilebilir klimayı satışa sundu. Sony tarafından vücut sıcaklığını 5 dereceye kadar düşürebilen giyilebilir klima Reon Pocket buzdolabı ile benzer bir mantığa sahip. Vücut sıcaklığını hissedilebilir bir şekilde düşürmüş oluyor...

Sony ilk giyilebilir klimayı satışa sundu: Reon Pocket!

Sony ilk kişisel giyilebilir klimasını satışa sunmak için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda söz vermişti.Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların aşırı artış göstermesi sebebi ile Sony bu cihazı daha da ertelemeden satışa çıkardı. Reon Pocket ismi verilen bu yeni giyilebilir klimanın vücut sıcaklığını 5 derece düşürebildiği belirtildi.

Reon Pocket basit bir mantık ile çalışıyor. Cihazın vücuda temas eden kısmı, vücut sıcaklığını alıyor ve arkasında bulunan bir fan yardımı ile dışarı atıyor. Buzdolapları ile benzer bir mantığa sahip olan cihaz, böylece vücut sıcaklığını hissedilebilir bir şekilde düşürmüş oluyor.

Reon Pocket üzerinde bulunan sıcaklık ve hareket sensörleri, cihazın iOS ve Android uygulaması aracılığı ile otomatik modlardan birinin seçilmesini ve sıcaklığın otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor.

REON POCKET'İN FİYATI NE KADAR?

Cihaz soğutma seviyesine göre 2-4 saat arası şarj süresi sunuyor. Sony, kışın cüzi miktarda da olsa ısıtma işlevi de gören Reon Pocket için 120 dolar gibi bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Ancak cihazı kullanmak için gerekli tişörte sahip olanlar 20 dolarlık para iadesi alacak.

İŞTE SONY REON POCKET'İN TANITIM VİDEOSU

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